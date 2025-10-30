Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Farco, ecco la palestra di esercitazione alla sicurezza sul lavoro

Angela Dessì
Investimento a Torbole Casaglia. I ricavi a 17 milioni, il presidente Roberto Zini: «La formazione degli adulti è centrale»
Loading video...
Nuovo safety camp per Farco Group

Farco Group continua a scommettere sulla formazione per gli adulti ed inaugura il nuovo Safety Camp aziendale nella consapevolezza che, dice il presidente Roberto Zini (che è anche presidente di Pro Brixia), «la formazione non è un costo ma un investimento». Il gruppo bresciano specializzato nella sicurezza delle imprese e del lavoro ha infatti inaugurato venerdì scorso, nell’ambito della 13esima edizione di «Azienda Sicura Day», iniziativa promossa durante la Settimana europea per la salute e l

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario