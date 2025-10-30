Farco, ecco la palestra di esercitazione alla sicurezza sul lavoro

Angela Dessì

Investimento a Torbole Casaglia. I ricavi a 17 milioni, il presidente Roberto Zini: «La formazione degli adulti è centrale»

3 ' di lettura

Loading video... Nuovo safety camp per Farco Group

Farco Group continua a scommettere sulla formazione per gli adulti ed inaugura il nuovo Safety Camp aziendale nella consapevolezza che, dice il presidente Roberto Zini (che è anche presidente di Pro Brixia), «la formazione non è un costo ma un investimento». Il gruppo bresciano specializzato nella sicurezza delle imprese e del lavoro ha infatti inaugurato venerdì scorso, nell’ambito della 13esima edizione di «Azienda Sicura Day», iniziativa promossa durante la Settimana europea per la salute e l