Automotive, auto elettrica e car sharing nel Tg Economia

Sono automotive e auto elettrica ad aprire il Tg Economia andato in onda lunedì 27 gennaio alle 20.05 su Teletutto (canale 16 del digitale e su teletutto.it), curato e condotto da Laura Bergami. In primo piano l’allarme e l’appello lanciati da Pierluigi Cordua, presidente di Confapi Brescia e Lombardia, all’indirizzo di Bruxelles. Se la Ue non interverrà in modo deciso, sottolinea, il rischio è vedere sparire un’intera filiera.

Per Sergio Savaresi, bresciano e docente di ingegneria dell’automazione al Politecnico di Milano il vero tema non è tanto l’elettrico, quanto il sottoutilizzo delle auto private. La soluzione, per lui, è la condivisione di automobili che, dicono i dati, per la maggior parte del tempo restano ferme.

Si parla ancora di automobili, questa volta quelle a guida autonoma nel servizio che spiega come, grazie a un accordo fra A2A e Università, ce ne sia una che, in via sperimentale, viaggia per le strade di Brescia.

Si parla poi di giovani imprenditori con un’indagine con la quale la Cna ha coinvolto gli under 40. I giovani sono sempre meno e faticano ad avere accesso al credito.

Penultimo appuntamento, poi, con il Galà dei Bilanci di scena la Eural Gnutti di Rovato che è stata premiata nella categoria sopra i 50 milioni di fatturato. Infine, il professor Menoncin nel suo approfondimento analizza i principali punti toccati da Trump al recente meeting di Davos.