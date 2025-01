Car sharing e guida autonoma, al via la sperimentazione a Brescia

Sulle strade urbane di Brescia è partita la sperimentazione per il car sharing del futuro. Una Fiat 500 elettrica oggi pomeriggio ha percorso il primo chilometro a guida autonoma, partendo dalla sede centrale di A2A, in via Lamarmora, per raggiungere il termovalorizzatore in via Malta.

L’obiettivo del progetto, nato dalla collaborazione tra la multiutility bresciana e milanese con il Politecnico di Milano e Most, il centro nazionale per la mobilità sostenibile, è far si che un domani un’automobile possa raggiungere da sola un potenziale utente/passeggero, consentire a questo di guidare fino a destinazione, per poi ripartire in autonomia verso un parcheggio, una stazione di ricarica o un altro cliente.

Il progetto

Un progetto unico in Italia e tra i pochissimi anche in Europa, che, partendo dal fallimento sostanziale del car sharing tradizionale, mira a rispondere alle sfide della decarbonizzazione delle città, contribuendo alla riduzione del traffico e alla sostenibilità ambientale. La presentazione del progetto si è tenuta oggi presso l’auditorium del Termoutilizzatore A2A di Brescia. All’evento hanno partecipato l’Amministratore Delegato di A2A Renato Mazzoncini, i professori Sergio Matteo Savaresi e Dario Zaninelli del Politecnico di Milano, il Presidente del Most prof. Ferruccio Resta e la sindaca di Brescia Laura Castelletti, coordinati da Davide Alberti, responsabile del team Ricerca e Sviluppo di A2A.

«Crediamo che il progetto presentato oggi a Brescia – ha spiegato l’Ad di A2A Renato Mazzoncini – rappresenti un passo importante nella definizione della mobilità urbana del futuro. Le potenzialità della guida autonoma combinate a quelle del car sharing, possono favorire l’efficientamento degli spostamenti, la fluidità del traffico, un trasporto più sicuro e sostenibile e un progresso nella decarbonizzazione delle città».

Parole condivise dalla sindaca che ha detto: «Brescia si conferma terreno fertile per progetti pilota di rilevanza non solo nazionale – ha aggiunto la sindaca Castelletti –. Lo siamo stati oltre 50 anni fa con il teleriscaldamento, poi con il termoutilizzatore e con la metropolitana leggera automatica. Oggi proseguiamo su questa strada con un’innovazione che pone Brescia come modello europeo per il futuro della mobilità urbana».

Sperimentazione

La sperimentazione durerà per tutto il 2025, durante il quale sarà mappato l’intero territorio comunale per consentire all’auto, con a bordo una safety driver di circolare sulle strade urbane. Poi dovrà essere il Parlamento a modificare la normativa per consentire ad un’auto a guida autonoma, senza più un safety driver, di circolare liberamente per le strade e avviare il car sharing del futuro.