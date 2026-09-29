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Anche Q8 abbassa i prezzi: la mappa dei distributori bresciani

L’azienda si unisce a Eni e IP, con un price cap su benzina e diesel che avrà una durata di 30 giorni partendo dal primo ottobre
Un distributore Q8 in città - © www.giornaledibrescia.it
Un distributore Q8 in città - © www.giornaledibrescia.it

«Q8 Italia, accogliendo l’invito del Governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori». Lo si legge in una nota della società, secondo cui «il price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal primo ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti».

«Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell’Azienda. Q8 Italia supporterà opportunamente i gestori e i partner per garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera».

La decisione

Si tratta di «una decisione coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall’azienda anche negli ultimi mesi, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività», spiega ancora Q8 Italia.

«In un momento particolarmente delicato per il sistema energetico, caratterizzato da un’imprevedibile volatilità del mercato internazionale, e per i consumatori, Q8 Italia rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale».

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caro carburantidistributori Q8
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