Anche Q8 abbassa i prezzi: la mappa dei distributori bresciani

L’azienda si unisce a Eni e IP, con un price cap su benzina e diesel che avrà una durata di 30 giorni partendo dal primo ottobre

Un’inchiesta sulla diffusione dei ritocchi estetici e sui cambiamenti nel rapporto con il corpo, l’identità e l’idea di bellezza.

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali