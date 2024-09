Terreni agricoli, affitti alle stelle ma compravendite in frenata

20030712-ROMA-CRO:SICCITA': BERTOLASO, DECIDERE SE IRRIGARE O DARE ENERGIA.Se nei prossimi giorni il fiume Po continuera' a scendere di livello le competenti autorita' dovranno prendere delle decisioni: o privilegiare l'irrigazione dei campi o far funzionare le centrali elettriche. Lo detto in una intervista al Tg5 il responsabile della Protezione civile Guido Bertolaso. ''Se il fiume - ha spiegato - non riesce a garantire quell'apporto idrico per l'irrigazione e quell'apporto per far funzionare le centrali che producono energia, evidentemente ad un certo punto bisognera' capire quale delle due situazioni e' piu' importante e quale va privilegiata''. '' Bisogna tener presente tutte le problematiche - ha aggiunto Bertolaso. ''Tuttavia questa decisione non la posso prendere io ma le autorita' competenti come la Regione, l'autorita' di bacino, l'Enel; e se la protezione civile puo' dare una mano per risolvere i problemi, come d'abitudine, lo faremo''. GIORGIO BENVENUTI/ANSA