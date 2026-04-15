«Talenti», nuovo bando per l’assunzione di personale qualificato

Creare un ponte stabile tra il mondo della ricerca e quello delle imprese, facilitando il trasferimento di competenze, know-how e risultati della ricerca applicata - come prototipi, tecnologie e soluzioni innovative - verso l’ecosistema industriale.

Sono questi gli obiettivi della nuova misura «Talenti – Trasferimento delle conoscenze», approvata dalla Giunta di Regione Lombardia su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, di concerto con l’assessore all’Università, Ricerca e Innovazione, Alessandro Fermi. Con una dotazione finanziaria complessiva di 7 milioni di euro, l’iniziativa è rivolta alle piccole e medie imprese lombarde e punta a favorire l’ingresso nelle aziende di personale altamente qualificato, in particolare dottori di ricerca.

Il bando: come accedere

Possono accedere alla misura le pmi regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese, con almeno una sede operativa in Lombardia. La misura prevede un contributo a fondo perduto sul 70% dei costi per le assunzioni a tempo indeterminato e il 60% per quelle a tempo determinato.

L’agevolazione viene calcolata sul costo lordo annuo del personale, al netto di eventuali premi o incentivi, e in base alle mensilità effettivamente previste dal contratto. Il contributo può arrivare fino a 56.000 euro annui per le assunzioni a tempo indeterminato e fino a 48.000 euro per quelle a tempo determinato, con un sostegno riconosciuto rispettivamente fino a 24 mesi e fino a un massimo di 12 mesi.

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Le proposte dovranno essere presentate a Regione Lombardia esclusivamente attraverso la piattaforma «Bandi e Servizi» secondo le modalità e tempistiche indicate successivamente dall’Avviso attuativo.

«La misura – sottolinea l’assessore Guidesi – rappresenta un investimento strategico sul capitale umano e sul contributo alla ricerca ed al trasferimento tecnologico, elementi chiave per sostenere la crescita e l’innovazione del tessuto produttivo lombardo. Puntiamo inoltre ad attrarre e trattenere talenti sul territorio, creando nuove opportunità professionali e stimolando collaborazioni strutturate tra imprese, università e centri di ricerca».