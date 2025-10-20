Meno prodotto, stesso prezzo alla cassa: cos’è la shrinkflation

La bottiglia sembra la stessa di sempre, eppure non lo è. E i biscotti nella confezioni sono meno del solito. È la shrinkflation – letteralmente «sgrammatura» dall’unione delle parole inglesi shrink “restringere" e inflation – il fenomeno che si nasconde tra gli scaffali dei supermercati e che sempre di più risulta evidente ai consumatori: meno prodotto, stesso prezzo, confezione invariata. Una pratica sempre più diffusa, tanto sottile quanto incisiva sul potere d’acquisto delle famiglie.

E proprio contro questo fenomeno avrebbe dovuto intervenire la norma nazionale sull’etichetta anti-shrinkflation, pensata per rendere visibile ogni variazione di quantità nei prodotti confezionati. Ma l’attesa si allunga ancora: la Commissione Affari costituzionali del Senato ha approvato un emendamento al disegno di legge Semplificazioni che rinvia l’entrata in vigore all’1 luglio 2026.

Leggi anche Non ci sono più i gelati di una volta

Proteste

Una decisione che ha scatenato le proteste delle associazioni dei consumatori. «Uno schiaffo in faccia alle famiglie e alla difesa del loro potere d’acquisto» l’ha definita l’Unione nazionale consumatori, che parla di «ennesimo rinvio della norma del Codice del consumo che mira a contrastare la pratica che inganna i consumatori mascherando l’aumento del prezzo attraverso la riduzione del peso del prodotto». Il presidente Massimiliano Dona sottolinea anche il danno ambientale: «È un autogol anche rispetto all’ambiente, che paga dazio a questo insensato overpackaging».

Dietro la shrinkflation ci sarebbe la necessità per le aziende di contenere i costi di produzione senza aumentare i prezzi in modo esplicito, in un contesto economico ancora segnato dall’inflazione, dal costo delle materie prime e dalle tensioni geopolitiche che si riflettono sui mercati. Così tra confezioni di snack che passano da 250 a 230 grammi, bibite in bottiglie non più da 1,5 litri e detersivi che riducono il contenuto pur mantenendo lo stesso flacone, i rincari diventano meno visibili ma non per questo meno reali.