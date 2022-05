«Salari deprezzati del 30%, ora servono aiuti ai lavoratori»

«Le aziende hanno ricevuto aiuti durante il Covid, giustamente, ed hanno funzionato. Ora è necessario che le risorse siano date direttamente a lavoratori e pensionati». Rocco Palombella non vede alternative: «Fino a qualche mese fa - spiega il segretario generale della Uilm -, si diceva che, grazie a politiche economiche espansive, un’inflazione al 2% poteva generare occupazione. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, però, l’inflazione è stata alimentata dall’indiscriminato aumento dei costi delle materie prime e dell’energia: è dunque sorto il problema dei salari, che si sono deprezzati del 30%. A questo punto è facile immaginare che se le persone non avranno a disposizione un terzo del loro reddito, consumeranno meno e contestualmente in Italia avremo un’inflazione vicina al 7%. La situazione diventerà molto critica».

