Guerra e caro carburante, dove si sono impennati i prezzi a Brescia

Anche nel Bresciano i prezzi dei carburanti continuano a salire, spinti dalle tensioni internazionali. La guerra in Medio Oriente e il blocco del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz – da cui transita circa il 20% del petrolio mondiale – hanno infatti fatto rapidamente impennare i prezzi. Si tratta di rincari che non si vedevano da tempo e che inevitabilmente pesano sul costo finale per i consumatori.

A fotografare la situazione sono i dati pubblicati sul portale Osservaprezzi carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la piattaforma che raccoglie in tempo reale i prezzi comunicati dai gestori degli impianti. Nel territorio bresciano il quadro appare piuttosto omogeneo, anche se le tre valli bresciane risultano generalmente più penalizzate. Nel complesso, la media provinciale si attesta a 1,919 euro al litro per il gasolio e 1,758 euro al litro per la benzina.

In città

Entrando nel dettaglio delle stazioni self service, in città il gasolio più conveniente si trova al Tamoil di via Lamarmora, dove il prezzo è di 1,749 euro al litro, mentre il più caro è all’Ip di via Orzinuovi, dove si arriva a 2,079 euro. Per la benzina il prezzo più basso è ancora al Tamoil di via Lamarmora con 1,649 euro, mentre il più alto si registra all’Ip di via Goldoni, con 1,829 euro al litro.

Franciacorta

Spostandosi in Franciacorta, il distributore più conveniente è l’Esso di Gussago in via IV Novembre, dove il gasolio costa 1,749 euro e la benzina 1,689 euro. All’estremo opposto si colloca il Fazlia di Rovato in via XXV Aprile, il più caro sia per benzina che per gasolio: 1,869 euro al litro per la benzina e 2,159 euro per il gasolio.

Bassa bresciana

Nella Bassa bresciana i prezzi più contenuti si trovano all’Ip di Palazzolo sull’Oglio in via Brescia, dove il gasolio si ferma a 1,749 euro e la benzina a 1,649 euro. Il gasolio più caro della zona si registra invece alla Keropetrol di Leno in via Ermengarda, dove raggiunge 2,039 euro, mentre per la benzina il prezzo più alto si trova all’Ip di Montichiari in via Brescia, con 1,869 euro al litro.

Valsabbia

In Valsabbia il gasolio più conveniente è al Q8 di Vobarno in via Provinciale, a 1,799 euro al litro, mentre il più caro si trova all’Esso di Idro in via Lungo Lago Vittoria, dove arriva a 2,079 euro. Per la benzina il prezzo più basso è all’Ip di Vallio Terme in via Roma, con 1,729 euro, mentre quello più alto è al Q8 di Roè in via Roma, dove tocca 1,959 euro al litro.

Garda

Sul Garda, il gasolio più conveniente si trova all’Esso di Salò in via dei Colli, con 1,659 euro al litro, mentre il più caro è al Retitalia di Desenzano in via Marconi, dove raggiunge 2,069 euro. Per la benzina il prezzo più basso è all’Eni di Lonato lungo la Statale 11, con 1,679 euro, mentre il più alto si registra all’Ip di Sirmione sulla stessa Statale, con 1,889 euro al litro.

Valtrompia

In Valtrompia il distributore più conveniente è il Retitalia di Bovezzo in via Verdi, dove il gasolio costa 1,706 euro e la benzina 1,646 euro. Il gasolio più caro della valle si trova invece al Retitalia di Lodrino in via Kennedy, con 2,089 euro, mentre per la benzina il prezzo più alto è all’Ip di Lumezzane in via De Gasperi, dove si arriva a 1,819 euro al litro.

Valcamonica

In Valcamonica il distributore più conveniente per entrambe le tipologie di carburante è il Bbie di Cividate Camuno in via Borgo Olcese, dove il gasolio costa 1,768 euro e la benzina 1,668 euro. Il gasolio più caro si registra invece al Retitalia lungo la Sp510 a Provaglio d’Iseo, con 2,099 euro, mentre per la benzina il prezzo più alto si trova al Tamoil di Cevo in via Roma, dove raggiunge 1,889 euro al litro.

Autostrade

Prezzi più elevati anche lungo la rete autostradale, dove la media si attesta a 1,983 euro al litro per il gasolio e 1,854 euro per la benzina. L’impianto più caro è l’area di servizio Valtrompia Sud lungo l’A4, in territorio di Roncadelle, con il gasolio a 2,099 euro e la benzina a 1,939 euro al litro.

Guardando all’intera provincia, il prezzo più basso per la benzina si trova al Retitalia di Bovezzo in via Verdi, con 1,646 euro al litro, mentre il più alto è al Q8 di Roè in via Roma, dove arriva a 1,959 euro. Per il gasolio, invece, il prezzo più conveniente è all’Esso di Salò in via dei Colli, con 1,659 euro, mentre il più caro resta il Fazlia di Rovato in via XXV Aprile, dove il litro raggiunge 2,159 euro.

I dati di Osservaprezzi carburanti riportati sono aggiornati al momento della pubblicazione dell’articolo.