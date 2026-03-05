Rincaro carburanti: diesel oltre 1,8 euro, benzina ai massimi da 3 mesi
Prosegue la corsa dei carburanti, con nuovi rialzi sui listini dei principali marchi per effetto della guerra in Medio Oriente. La benzina supera quota 1,7 euro al litro nella media nazionale self service, mentre il gasolio vola oltre 1,8 euro.
Per il diesel si tratta del livello più alto da oltre due anni (dal 4 marzo 2024), mentre la benzina tocca i massimi degli ultimi tre mesi (dal 5 dicembre 2025).
Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha aumentato di 2 centesimi al litro il prezzo consigliato della benzina e di 7 centesimi quello del gasolio. Tamoil ha ritoccato di 3 centesimi la verde e di 10 centesimi il diesel.
I prezzi medi alla pompa
Le medie dei prezzi praticati, comunicate dai gestori all’Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ed elaborate su circa 20mila impianti, indicano:
- Benzina self service: 1,724 euro/litro (+0,031).
- Compagnie: 1,733
- Pompe bianche: 1,705
- Diesel self service: 1,815 euro/litro (+0,062).
- Compagnie: 1,831
- Pompe bianche: 1,783
- Benzina servito: 1,859 euro/litro (+0,029).
- Compagnie: 1,904
- Pompe bianche: 1,776
- Diesel servito: 1,945 euro/litro (+0,057).
- Compagnie: 1,995
- Pompe bianche: 1,852
Tra gli altri carburanti:
- Gpl servito: 0,694 euro/litro (+0,003)
- Metano servito: 1,423 euro/kg (+0,019)
- Gnl: 1,228 euro/kg (+0,001)
I prezzi in autostrada
Sulla rete autostradale i prezzi sono ancora più alti:
- Benzina self service: 1,816 euro/litro (2,072 servito)
- Gasolio self service: 1,903 euro/litro (2,157 servito)
- Gpl: 0,831 euro/litro
- Metano: 1,485 euro/kg
- Gnl: 1,296 euro/kg
La tendenza, al momento, resta orientata verso ulteriori aumenti.
