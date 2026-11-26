Residenza Romiglia, candidature aperte per 75 professionisti

La nuova Rsa sorgerà in via Foro Boario a Brescia e a regime prevede cento posti di lavoro: si cercano medici, infermieri, operatori socio-sanitari, fisioterapisti, educatori e personale alberghiero e addetto ai servizi

26 novembre 2026 1 ' di lettura

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