Sono aperte le candidature per la Residenza Romiglia, la nuova Rsa che Emeis Italia inaugurerà in primavera a Brescia. Il piano occupazionale prevede circa 75 assunzioni entro il primo anno di attività, per arrivare a un centinaio di posti di lavoro a pieno regime. La società è alla ricerca di medici, infermieri, operatori socio-sanitari (Oss), fisioterapisti, educatori e personale alberghiero e addetto ai servizi.
L’operazione consolida la presenza in Lombardia di Emeis Italia, divisione italiana dell’omonimo gruppo internazionale, tra i principali operatori nel settore dell’assistenza alle persone fragili. La società, che conta 1.856 dipendenti sul territorio nazionale, gestisce oltre 18 residenze per anziani e cinque cliniche di riabilitazione. Quella di Brescia sarà la prima struttura del gruppo in provincia e la quinta in Lombardia.
La struttura
La residenza sorgerà in via Foro Boario, nelle vicinanze dell’Ats e della Fondazione Poliambulanza, nell’edificio che in passato ospitava la Residenza sanitario-assistenziale per disabili (Rsd) della cooperativa «G. Tonini-G. Boninsegna». La struttura disporrà di 120 posti letto e di ulteriori 20 posti nel Centro diurno integrato (Cdi). Il progetto coniuga un modello assistenziale multidisciplinare con standard sanitari e alberghieri: sono previste camere prevalentemente singole, giardini pensili e terrazze a ogni piano, oltre a un parco di circa 6.500 metri quadrati a disposizione degli ospiti e delle loro famiglie.
Con questa apertura emeis rafforza la presenza in Lombardia e offre nuove opportunità professionali. Per candidarsi: candidatura@emeis.com. Per informazioni inviare una mail a: candidatura@emeis.com.