Dalla Regione 18 milioni a 27 aziende agricole bresciane

Dalla Regione arrivano oltre 18 milioni di euro per 27 aziende agricole bresciane che hanno investito «per migliorare le proprie strutture tutelando l’ambiente e aumentando il benessere degli animali allevati». I fondi fanno parte di un finanziamento da oltre 32 milioni di euro a fondo perduto stanziato in favore di 115 aziende lombarde, nell’ambito dell’intervento SRD02-«Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale». Dopo Mantova, Brescia è la seconda provincia lombarda per numero di imprese interessate dal finanziamento.
I fondi
Il provvedimento finanzia in tutto 115 nuovi progetti, per un totale di oltre 32.068.233 euro. Sono coinvolte 32 aziende suinicole e 83 aziende di diversi comparti zootecnici: imprese che avevano presentato progetti giudicati ammissibili, ma che erano rimaste inizialmente escluse dal finanziamento a causa dell’esaurimento delle risorse. Con questo ulteriore stanziamento, l’intervento SRD02 raggiunge 216 progetti finanziati complessivamente, per oltre 101 milioni di euro di aiuti.
Il nuovo finanziamento fa scorrere completamente la graduatoria: «Con questo intervento vogliamo premiare chi investe, innova e guarda al futuro, garantendo che il lavoro e le risorse messe in campo dagli agricoltori per progettare questi interventi non vadano perduti», spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi.
«Quando parliamo di benessere animale parliamo innanzitutto di migliorare concretamente le condizioni in cui gli animali vengono allevati: strutture più moderne, ambienti più adeguati, maggiore attenzione alla salute e sistemi di allevamento capaci di rispondere meglio alle loro esigenze».