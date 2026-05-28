Rateizzazione debiti contributivi Inps, come funziona la nuova disciplina

Da pochi giorni è in vigore una nuova disciplina dell’Inps che permette di dilazionare il pagamento dei debiti contributivi fino a 60 rate in caso di situazioni di comprovata difficoltà economica. La nuova normativa, annunciata con la circolare 60 del 21 maggio, è stata istituita, si legge nella nota dell’Inps, per «favorire il buon esito dei processi di regolarizzazione e assicurare, al contempo, una riscossione dei relativi importi più efficace e tempestiva». Vediamo di seguito di cosa si tratta e cosa cambia per i contribuenti.