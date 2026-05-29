Pressofusione, mercato in crescita a livello globale

Il mercato della pressofusione ad alta pressione (Hpdc) è in crescita a livello globale, alimentato dalla domanda di settori bisognosi di componenti metallici leggeri e ad alta precisione .

La pressofusione ad alta pressione infatti è un processo di formatura dei metalli in cui il materiale fuso viene iniettato con grande spinta nella cavità dello stampo, consentendo la produzione di forme complesse con tolleranze strette e un’eccellente finitura superficiale .

La tecnica ha un ruolo fondamentale nella produzione dei componenti usati nelle applicazioni automobilistiche, aerospaziali ed elettroniche.

Il settore automobilistico, in particolare, è un fattore chiave della crescita dell’Hpdc per la lo slancio derivato dalla produzione dei veicoli elettrici, un ambito che solo pochi anni fa non aveva rilevanza, ma anche per la richiesta di parti leggere destinate ai motori tradizionali per garantire miglioramenti nell’efficienza del carburante e riduzione delle emissioni gassose.

Il punto

La pressofusione ad alta pressione è fondamentale nella produzione delle parti strutturali dei veicoli, dei componenti di gruppi propulsori e degli involucri elettrici. Della sua sempre maggior rilevanza fanno parte anche le esigenze dell’industria aerospaziale, che la impiega per realizzare parti leggere e resistenti destinate ad aerei e veicoli, e il settore dell’elettronica, bisognoso di alta precisione per costruire dissipatori di calore, componenti di apparecchiature elettroniche e di telecomunicazione.

Le tendenze produttive più recenti prevedono necessità di alleggerimento dei componenti per automotive e aerospaziale determinate anche da normative sull’efficienza del carburante e sulle emissioni.

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Il mercato sta anche assecondando l’impennata di richieste tecnologiche dell’Industria 4.0, tra automazione, digitalizzazione e monitoraggio dei processi in tempo reale. Le pratiche di produzione sostenibile, compreso il riciclaggio a circuito chiuso e i processi di pressofusione ad alta efficienza energetica, stanno diventando più importanti man mano che industria e utenti finali si concentrano sulla riduzione dell’impatto ambientale.

Medesimo discorso vale per le richieste nelle applicazioni industriali, ambito in cui sono aumentate le domanda di pressofusioni ad alta pressione per componenti di macchinari, apparecchi di illuminazione e utensili elettrici. Le esigenze di questi settori stanno spingendo il mercato globale della pressocolata ad alta pressione verso crescita e innovazione, facendo presagire miglioramenti nell’efficienza e nella qualità delle macchine per pressofondere, delle leghe, e dei metodi di ottimizzazione dei processi.