Giornale di Brescia
Abbonati
Economia
EconomiaGDB+

Poste, nel Bresciano pacchi in aumento del 20% nel primo trimestre

Il primato nelle consegne va al centro di via Dalmazia, seguono Salò e Rovato. In Italia la crescita è del 14,6% rispetto al 2025
Il centro di distribuzione di Poste Italiane in via Dalmazia a Brescia - © www.giornaledibrescia.it
Il centro di distribuzione di Poste Italiane in via Dalmazia a Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Il 20% in più di pacchi consegnati rispetto al 2025. È il dato registrato in provincia di Brescia nei primi tre mesi dell’anno, sulle consegne gestite dai 19 centri di distribuzione di Poste Italiane: una crescita percentuale maggiore di quella rilevata a livello nazionale, dove sul 2025 la crescita è stata del 14,6%. A trainare i centri di distribuzione bresciani è stata la sede di via Dalmazia in città, seguita da quelle di Salò e Rovato. Ma crescono anche Iseo e Boario Terme. 

I numeri provincia

Se si guarda al numero di pacchi consegnati tra gennaio e marzo, come detto, l’aumento complessivo nel Bresciano è stato del 20%. La crescita maggiore si è registrata nei centri di distribuzione di via Dalmazia a Brescia e in quelli di Salò e Rovato. Se invece si guarda all’aumento dei singoli centri anno per anno, il record è proprio di Rovato, seguito da Iseo e da Boario Terme.

Pacchi in un centro di smistamento - © www.giornaledibrescia.it
Pacchi in un centro di smistamento - © www.giornaledibrescia.it

In provincia Poste Italiane conta 19 centri di distribuzione, con 680 portalettere. In generale, la rete Punto Poste – dove poter spedire o ritirare pacchi – nel Bresciano è composta da 264 uffici postali, circa 300 esercizi tra tabaccherie, kipoint, bar, edicole, cartolerie, supermercati e distributori di carburante. Alla rete vanno poi aggiunti 57 lockers, gli armadietti dove si possono ritirare e spedire pacchi da sé.

In Italia

In tutto il Paese, le consegne di Poste Italiane tra gennaio e marzo sono aumentate del 14,6% rispetto allo stesso periodo del 2025, con 89 milioni di pacchi complessivi. I postini, dal canto loro, nei primi tre mesi del 2026 hanno effettuato 38 milioni di consegne, il 21,9% in più dell’anno scorso. A livello nazionale, oggi gli uffici postali sono 12.700, mentre i Punti Poste e i locker sono in tutto 20mila. Della flotta di veicoli per le consegne fanno parte anche 30 mila veicoli a basse emissioni, di cui 6200 «full green». 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Poste Italianepacchi

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...
Ti racconto la Divina CommediaTi racconto la Divina Commedia

Il viaggio più incredibile mai raccontato da uno scrittore e le movimentate vicende esistenziali dell'intramontabile poeta

SCOPRI DI PIÙ
Tutto il mondo del calcio bresciano in un unico volumeTutto il mondo del calcio bresciano in un unico volume

L'Almanacco del Calcio Bresciano è in edicola con il GdB

SCOPRI DI PIÙ
Aree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsiAree naturali protette del bresciano - Ambienti e percorsi

La seconda guida Grafo è dedicata al Parco Alto Garda Bresciano, ai parchi dell’hinterland e della pianura orientale.

SCOPRI DI PIÙ