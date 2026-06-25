Poste, nel Bresciano pacchi in aumento del 20% nel primo trimestre

Il 20% in più di pacchi consegnati rispetto al 2025. È il dato registrato in provincia di Brescia nei primi tre mesi dell’anno, sulle consegne gestite dai 19 centri di distribuzione di Poste Italiane: una crescita percentuale maggiore di quella rilevata a livello nazionale, dove sul 2025 la crescita è stata del 14,6%. A trainare i centri di distribuzione bresciani è stata la sede di via Dalmazia in città, seguita da quelle di Salò e Rovato. Ma crescono anche Iseo e Boario Terme.
I numeri provincia
Se si guarda al numero di pacchi consegnati tra gennaio e marzo, come detto, l’aumento complessivo nel Bresciano è stato del 20%. La crescita maggiore si è registrata nei centri di distribuzione di via Dalmazia a Brescia e in quelli di Salò e Rovato. Se invece si guarda all’aumento dei singoli centri anno per anno, il record è proprio di Rovato, seguito da Iseo e da Boario Terme.
In provincia Poste Italiane conta 19 centri di distribuzione, con 680 portalettere. In generale, la rete Punto Poste – dove poter spedire o ritirare pacchi – nel Bresciano è composta da 264 uffici postali, circa 300 esercizi tra tabaccherie, kipoint, bar, edicole, cartolerie, supermercati e distributori di carburante. Alla rete vanno poi aggiunti 57 lockers, gli armadietti dove si possono ritirare e spedire pacchi da sé.
In Italia
In tutto il Paese, le consegne di Poste Italiane tra gennaio e marzo sono aumentate del 14,6% rispetto allo stesso periodo del 2025, con 89 milioni di pacchi complessivi. I postini, dal canto loro, nei primi tre mesi del 2026 hanno effettuato 38 milioni di consegne, il 21,9% in più dell’anno scorso. A livello nazionale, oggi gli uffici postali sono 12.700, mentre i Punti Poste e i locker sono in tutto 20mila. Della flotta di veicoli per le consegne fanno parte anche 30 mila veicoli a basse emissioni, di cui 6200 «full green».