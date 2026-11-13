Più morti sul lavoro, l’Inail: «Formazione sul posto, non con le slide»

La piaga delle morti sul lavoro, come quella degli infortuni gravi, è tanto inaccettabile umanamente e socialmente, quanto difficile da estirpare.
A Brescia - dati resi pubblici dalla Camera di commercio - nei primi nove mesi di quest’anno si sono contate 25 vittime, in aumento del 39% sulle 18 dello stesso periodo dell’anno scorso.
Sempre dall’1 gennaio al 30 settembre ci sono state anche 12.165 denunce di infortuni (+6%) e 938 uomini e donne colpiti da malattie professionali. Il tema della sicurezza sul lavoro è stato discusso in via Einaudi dove la Camera di commercio ha organizzato il convegno «Prevenzione, responsabilità e nuove sfide della sicurezza sul lavoro».
Un convegno in camera di commercio
L’incontro ha visto la partecipazione del presidente camerale Roberto Saccone, del prefetto di Brescia Andrea Polichetti, del presidente di Farco Group Roberto Zini e di Francesco Moro di Kalos Partners. La relazione più attesa però è stata probabilmente quella del direttore generale dell’Inail di Brescia Marcello Fiori, rappresentante di uno degli attori di primo piano quando si parla di sicurezza in azienda. Fiori ha spiegato anche a noi quale strategia sta adottando Inail per arrivare a quello che lui stesso ha definito «L’unico risultato accettabile quando si parla di morti sul lavoro, cioè zero».
Direttore, anche alla luce dei risultati in peggioramento sui primi nove mesi del 2026, come invertire questa tendenza?
Il lavoro è impostato su molti piani. Partiamo dalla base: stiamo premiando i virtuosi, le imprese che investono in sicurezza, e punendo chi non collabora nella difesa delle vite umane. L’Inail ha messo a disposizione 600 milioni di euro in bandi sul miliardo totale del nostro budget. Sono soldi a fondo perduto che servono a migliorare la sicurezza tra innovazioni e sostituzioni di macchinari privi di dispositivi salva vita con quelli di ultima generazione. Da quest’anno finanziamo anche i dispositivi di protezione individuale per i singoli lavoratori. Per partecipare le imprese devono presentare un progetto e quelli ammessi vengono finanziati fino al 70% della spesa. Come partecipare è spiegato ben sul sito internet dell’Inail.
Nodo centrale resta la formazione.
Questo è un argomento molto discusso; c’è carenza di una formazione davvero puntuale. Su questo capitolo, che riteniamo determinante, abbiamo stanziato circa 100 milioni di euro a favore degli enti bilaterali, incaricati di formare i responsabili della filiera, aziendali e del territorio.
Ma come si fa formazione puntuale?
Non di certo in aula con le slide. I lavoratori vanno formati sul luogo di lavoro e affiancati per il periodo di formazione da colleghi più esperti, che mostrano nella pratica quotidiana come ci si comporta.
Non crede ci sia anche una questione culturale che non va sottovalutata?
Certamente, e proprio per questo stiamo mettendo a punto un progetto per arrivare a fare lezione nelle scuole, un’ora alla settimana nello spazio di educazione civica, perchè in futuro i ragazzi saranno a loro volta imprenditori e lavoratori e devono sapere presto cosa intendiamo quando parliamo di lavoro sicuro.
Oltre alle vittime ci sono anche le malattie professionali.
I dati in crescita non sono drammatici, ma la prova concreta che sta migliorando la tutela. Cosa significa? Fino a qualche anno fa molte condizioni e situaziini rimanevano nascoste, sconosciute, oggi invece le facciamo emergere e così i dati si gonfiano, ma non perchè i casi sono in aumento. E’ una questione positiva direi, di civiltà in progresso.
Cosa si sta facendo invece sul fronte dei controlli?
La questione non è semplice perchè il tessuto lavorativo italiano è composto da centinaia di migliaia di imprese con meno di 10 dipendenti. Entrare lì non è facile però ci proveremo. Fino a qualche anno fa all’Inail il ruolo ispettivo era stato tolto. Oggi abbiamo riottenuto questo incarico e stiamo assumendo 100 nuovi ispettori.
A complicare il quadro nazionale è anche la presenza di molti lavoratori stranieri.
E’ un altro problema su cui lavorare perchè siamo di fronte a migliaia di persone che non parlano l’italiano e farsi capire non è facile, quindi il compito dei formatori si complica molto. Anche per questo comunque ci stiamo organizzando, con l’obiettivo, per esempio, di avere in ogni luogo o sede che presidiamo almeno un mediatore linguistico.