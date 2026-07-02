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Perché è difficile il passaggio generazionale nelle imprese? Di’ la tua

La fotografia delle circa 900 imprese della Piccola Industria bresciana racconta una governance sempre più anziana
Passaggio generazionale
Passaggio generazionale

La Piccola Industria di Confindustria Brescia ha dedicato la sua assemblea annuale al passaggio generazionale nelle Pmi, partendo da una ricerca del Centro Studi su 127 aziende. Il quadro che emerge è quello di una governance sempre più anziana: l’età media degli amministratori è di 58 anni, gli under 40 sono appena il 9% e in oltre otto imprese su dieci l’età media supera i 50 anni.

Il ricambio, però, non riguarda solo quote e ruoli: per le aziende significa trasmettere competenze, cultura imprenditoriale e visione. Se pianificato con metodo, può diventare un’occasione di innovazione, apertura a nuovi mercati e rafforzamento organizzativo. 

Perché secondo te è difficile il ricambio generazionale?

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