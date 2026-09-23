Pensione sempre più lontana: cosa ne pensi?

Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età, dal 2031 per accedere alla pensione anticipata serviranno 43 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 42 anni e 6 mesi per le donne

23 settembre 2026 1 ' di lettura

Aumenta l'età pensionabile Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti età pensionabilepensioni Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...