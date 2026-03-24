Pavia Innovation Week continua con «Extra» fino al 14 aprile

La Pavia Innovation Week, prima edizione della rassegna internazionale dedicata all’innovazione e prevista dall’8 all’11 aprile nella città lombarda, si allarga sempre più grazie a Extra, un’estensione operativa della manifestazione che sposterà la fine della rassegna al 14 aprile, trasformando idee e visioni in opportunità concrete per il territorio. L’iniziativa è ideata e promossa dalla Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia, Assolombarda, Comune di Pavia, Università degli Studi di Pavia e Principia SpA in collaborazione con Corriere della Sera.

Il programma coinvolge imprese, startup, centri di ricerca e studenti attraverso incontri, workshop e momenti di networking, con l’obiettivo di rafforzare l’ecosistema pavese e consolidare nel tempo una piattaforma stabile di dialogo tra ricerca, impresa e territorio.

Imprese e innovazione

Tra gli appuntamenti principali di Pavia Innovation Week, gli eventi di Assolombarda dedicati al ruolo dell’intelligenza artificiale e allo sviluppo dei talenti, con riflessioni e confronti tra scenari internazionali e realtà italiane, oltre a focus sul futuro della salute e della ricerca assieme ai rappresentanti delle principali istituzioni sanitarie e scientifiche del territorio.

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Ampio spazio è dedicato anche al networking imprenditoriale con sessioni B2B e tavole rotonde che favoriscono la nascita di collaborazioni e nuove partnership. L’obiettivo è rendere il territorio una vera piattaforma di crescita, capace di attrarre investimenti e valorizzare le competenze locali.

Mobilità sostenibile

Extra rafforza il legame tra innovazione e territorio attraverso appuntamenti che guardano a Pavia come modello di sperimentazione urbana. Non manca uno sguardo al futuro delle città: mobilità sostenibile, infrastrutture intelligenti e modelli urbani innovativi sono al centro degli incontri che presentano Pavia come laboratorio replicabile su scala nazionale.

Parallelamente, l’intelligenza artificiale viene esplorata anche in ambito biomedico e formativo, con iniziative rivolte a studenti e professionisti per diffondere competenze e consapevolezza.

Nuovi linguaggi

L’evento intreccia inoltre innovazione e cultura, con progetti dedicati alle imprese locali, all’arte contemporanea e alla valorizzazione delle filiere del territorio, dal turismo all’agritech. A chiudere il programma, un forum sull’imprenditoria femminile, a testimonianza dell’attenzione verso inclusione e leadership.

Accanto agli incontri, la città si racconta attraverso percorsi che uniscono scienza e storia, valorizzando luoghi simbolo e figure che hanno segnato il progresso scientifico. Extra si conferma così non solo come estensione della manifestazione principale, ma come piattaforma concreta per costruire il futuro dell’innovazione pavese.

Attraverso itinerari, contenuti e percorsi di approfondimento, Visit Pavia accompagna il pubblico in una lettura della città che intreccia storia, scienza e innovazione, contribuendo a definire Pavia come una destinazione in cui la conoscenza è parte integrante dell’esperienza di visita. È possibile consultare il programma completo della Pavia Innovation Week Extra al seguente link.