«Giù le mani dalla Pac», il messaggio degli agricoltori, anche di numerosi bresciani presenti alle manifestazioni di protesta, è arrivato forte e chiaro a Bruxelles. Ma anche l’ultimo Consiglio europeo straordinario chiamato a confrontarsi sul nuovo bilancio dell’Unione Europea per il periodo 2028-2034 è andato a vuoto. Tutto rimandato: il negoziato riprenderà il 17 e 18 dicembre.
Sempre in ambito Pac, ma strettamente italiano, il primo giorno del mese di dicembre gli organismi pagatori attivi in Italia inizieranno a versare agli agricoltori, che nel 2026 hanno presentato la domanda Pac per i pagamenti diretti, i saldi provvisori. Per la nostra provincia parliamo di oltre 50 milioni di euro. I contributi saranno riconosciuti a favore dei beneficiari per i quali risultino ultimati i controlli amministrativi, relativi alle condizioni di ammissibilità. Dicembre sarà quindi un mese importante. Ma sarà anche un confine netto per la decisione sul bilancio Ue.
Cogeca
In questo contesto la marcia promossa dal Copa Cogeca (l’unione delle due organizzazioni europee con sede a Bruxelles che rappresentano gli agricoltori e le cooperative agricole) lo scorso 26 novembre ha già messo in luce da una parte la compattezza del mondo agricolo a difesa del settore e dall’altra la presa di posizione sull’ultimo proposta (la cosiddetta Negobox) del Presidente del Consiglio Ue, il portoghese Antonio Costa.
In termini strettamente sintetici la Negobox presenta un bilancio complessivo di 1582 miliardi di euro con un taglio del 10,2% riaspetto alla proposta presentata dalla Commissione Europea. Una riduzione di 48,1 miliardi per la rubrica comprendente coesione ed agricoltura rispetto alla proposta iniziale. Agricoltura, pesca e coesione rappresenterebbero il 42,4 del bilancio contro il 59,1% dell’attuale programmazione 2021-2027; un aumento di risorse per competitività e difesa e nuove entrate per 60 miliardi nonché contenimento dei contributi nazionali.
La visione
Per Coldiretti un primo segnale positivo è arrivato dall’ultima proposta negoziale, che introduce un vincolo più stringente sulla destinazione del 10% delle risorse dei Piani nazionali e regionali. A differenza della proposta precedente, che riservava genericamente tale quota alle aree rurali, le nuove disposizioni prevedono che almeno il 10%, al netto delle dotazioni minime Pac e Pesca e delle risorse del Fondo sociale per il clima, sia destinato espressamente a interventi agricoli.
Una richiesta avanzata fin dall’inizio da Coldiretti, che deve ora trovare conferma definitiva. Resta però il no a qualsiasi tentativo di rinazionalizzazione della Pac. La politica agricola deve conservare risorse certe, strumenti comuni e autonomia, senza finire in competizione con altre priorità di spesa. L’agricoltura non può essere considerata una voce residuale del bilancio europeo, tanto più mentre si moltiplicano gli investimenti destinati al settore militare.
«L’Europa non può rafforzare competitività, resilienza e autonomia strategica indebolendo uno dei pilastri su cui è stata fondata: il settore primario. Chiediamo una Pac forte e comune – ha sottolineato Massimiliano Giansanti presidente di Confagricoltura – una reale semplificazione burocratica e certezza normativa, un giusto reddito per gli agricoltori all’interno della filiera del cibo. Oggi più che mai la sicurezza è strategica. Investire in agricoltura significa garantire sicurezza alimentare e garantire un futuro all’Europa».