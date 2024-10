Ori Martin, nel 2023 investimenti green per oltre 7 milioni

Ori Martin presenta il quinto Bilancio di Sostenibilità. Il documento, certificato da società di revisione indipendente, comprende dall’anno precedente anche la rendicontazione dello Stabilimento di Ospitaletto, che rientra nel perimetro della capogruppo. Con i due impianti, l’azienda offre ai mercati oltre duecento qualità di acciaio per usi speciali per le produzioni meccaniche ed automobilistiche.

I contenuti del bilancio costituiscono la sintesi dei risultati sociali, ambientali ed economici, dell’impegno nell’innovazione e nella sostenibilità - oltre 7 milioni di investimenti in ambiente e sicurezza nel 2023, e degli sforzi tesi ad un ulteriore incremento dell’occupazione seppure in un anno delicato, contrassegnato da un forte incremento dei costi energetici con ricadute sul business e sulla catena di fornitura.

«In un contesto globale sempre più attento alle tematiche ambientali, sociali e di governance (Esg) - evidenzia Carolina de Miranda, sustainability manager del gruppo bresciano -, il nostro ultimo Bilancio di Sostenibilità testimonia l’impegno costante dell’azienda nel promuovere pratiche responsabili e sostenibili. Per un settore come quello siderurgico, che riveste un ruolo chiave nel tessuto industriale globale, l’adozione di strategie che minimizzano l’impatto ambientale, valorizzano il capitale umano e garantiscono una governance trasparente non è solo un obbligo, ma una vera e propria opportunità di crescita e innovazione. La nostra sensibilità verso questi temi rappresenta un pilastro fondamentale per continuare a costruire un futuro più sostenibile e competitivo».