Acciaio, Brescia da primato in Europa nel percorso di decarbonizzazione

Il «modello Ori Martin» fa scuola a Bruxelles. Marinoni: «Un’eccellenza che nasce dal sacrificio»

L'acciaieria bresciana Ori Martin © www.giornaledibrescia.it

Primi in Europa per livelli di decarbonizzazione e circolarità. La siderurgia bresciana può essere considerata a tutti gli effetti un’eccellenza italiana e ieri lo ha mostrato nei fatti a Bruxelles, dove si è tenuta la riunione ministeriale di «Under2 Coalition - Climate Group», la più grande rete globale di Stati e regioni impegnati a discutere sull’obiettivo «emissioni zero» entro il 2050. All’incontro in rappresentanza delle imprese siderurgiche - accanto all’assessore regionale lombardo all’