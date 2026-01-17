Commercialisti: Apostoli punta su giovani, innovazione e digitale

Patrizia Apostoli è la nuova presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Brescia. A sancirlo le elezioni per il rinnovo delle cariche per il prossimo quadriennio, che si sono svolte con modalità telematica ieri e giovedì con un’elevata partecipazione: 1209 votanti (53,42%) su 2263 aventi diritto.

Apostoli, che riceve il testimone da Severino Gritti (l’attuale Consiglio resta in carica fino al 22 febbraio), è la prima donna presidente dell’Ordine bresciano, nel quale è attiva da circa vent’anni (è stata consigliere, quindi tesoriere col presidente de Tavonatti e presidente del Collegio revisori con Gritti). Libera professionista, ha lavorato col Tribunale, con gli enti locali e si occupa prevalentemente di questioni societarie.

I consiglieri

Dell’unica lista presentata, assieme alla presidente sono stati eletti consiglieri i 14 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti: Francesca Bonomelli, Federico Mazzù, Luigi Gaggia, Rosalia Pezzoli, Aldo Galeri, Angelo Cisotto, Davide Felappi, Cristina Mazzoldi, Rossella Rinaldi, Francesca Ghidini, Leandro Di Prata, Valeria Mattioli, Adele Arici, Elisabetta Valzelli.

«Esprimo gratitudine verso le colleghe e i colleghi che hanno partecipato alle elezioni, dimostrando senso di appartenenza alla vita dell’Ordine – ha dichiarato la neo presidente –. Il consenso della maggioranza degli iscritti rappresenta per me un onore e una responsabilità che affronterò con impegno, ascolto e spirito di servizio. L’elezione di una donna, poi, alla presidenza è un segnale di crescita e maturità della nostra comunità professionale».

Il programma

Quanto alle principali linee programmatiche, anche «in continuità con le esperienze precedenti», Apostoli enuncia la tutela e valorizzazione della professione, rafforzandone il ruolo sociale ed economico; il supporto agli iscritti, con particolare attenzione ai giovani e a chi affronta nuove sfide professionali; formazione continua di qualità, concreta ed accessibile, attenta alle reali necessità operative; innovazione e digitalizzazione, come strumenti di semplificazione e di crescita. Alla nuova consiliatura spetterà il compito di portare a termine il progetto della nuova «casa» dei Commercialisti bresciani, già avviato e condotto a buon punto con la presidenza Gritti.

Seppure ad oggi, specifica Apostoli, «non è possibile fare previsioni sulle tempistiche, in quanto siamo in attesa del bando da parte dell’ente proprietario. La nuova sede, da valorizzare anche dal punto di vista tecnologico, dovrà comunque essere non solo uno spazio fisico, ma un centro vivo, moderno e aperto, a servizio degli iscritti».

I Commercialisti hanno votato anche per il rinnovo del Collegio dei revisori dei conti, per il quale sono stati eletti: Pietro Morandini (presidente); Elisabetta Casella e Giovanni Bignotti (componenti); supplenti Diego Paredi e Pasqualino Mondello. E per il Comitato pari opportunità, che risulta composto da: Laura Venturi, Raffaella Tonni, Giovanni De Pandis, Tania Stefanutto, Nicola Vivenzi, Claudia Siracusa; ad esso si aggiungerà il presidente, che verrà successivamente nominato dal Consiglio.