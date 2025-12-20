Commercialisti: per la prima volta una donna al vertice dell’Ordine di Brescia

Una lista unica è stata depositata per le prossime elezioni del 15 e 16 gennaio, che vedranno il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei commercialisti e degli Esperti contabili di Brescia per il prossimo quadriennio. «Uniti per la nostra Professione» è il motto della squadra guidata da Patrizia Apostoli, candidata alla carica di presidente.

Sono candidati 19 consiglieri (verranno eletti i primi 14, più il presidente): Davide Felappi, Federico Mazzù, Francesca Bonomelli, Rosalia Pezzoli, Angelo Cisotto, Francesca Ghidini, Cristina Mazzoldi, Francesco Chiarelli, Leandro Di Prata, Luigi Gaggia, Aldo Galeri, Valeria Mattioli, Corrado Molgora, Rossella Rinaldi, Adele Arici, Gianluca Becchetti, Antonio Domenighini, Francesco Panni, Elisabetta Valzelli.

Il voto

Al voto gli iscritti andranno con modalità online, dopo il pronunciamento del Tar che ha consentito di sbloccare una situazione ancora in sospeso e di fissare la data delle votazioni per tutti gli ordini territoriali e per il Cndcec. «Il Tar – spiega l’attuale presidente, Severino Gritti (che non era ricandidabile, avendo già svolto due mandati) – non ha ritenuto vi fossero fondati motivi per accogliere l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia del regolamento elettorale, per cui il procedimento ha potuto andare avanti. Si voterà regolarmente da remoto, attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Consiglio nazionale. Il nostro Consiglio riunito ha preso atto delle candidature pervenute e ratificato quanto è stato presentato».

«Più che unica, la nostra è una lista unitaria», precisa Patrizia Apostoli, da circa vent’anni attiva nell’Ordine. «Ho iniziato come presidente del Collegio revisori; sono stata consigliere con la presidenza Passantino, quindi tesoriere col presidente de Tavonatti e, di nuovo, presidente del Collegio revisori col presidente Gritti».

Apostoli sarebbe la prima donna presidente dell’Ordine bresciano: libera professionista, ha lavorato con il Tribunale, con gli enti locali e si occupa prevalentemente di questioni societarie. Ad affiancarla come vicepresidente, con tutta probabilità, sarà Federico Mazzù, che ricopre la medesima carica nel mandato in corso.

Tra i nomi della lista, vi sono alcuni come Pezzoli, Mazzoldi, Cisotto, Bonomelli, Ghidini (oltre allo stesso Mazzù) già presenti nell’organigramma in forza ma ricandidabili in quanto non hanno all’attivo due mandati consecutivi. La lista di Apostoli si pone «in continuità» con la presidenza Gritti: «Abbiamo l’impegno di portare a termine i progetti in corso, non ultimo quella della nuova sede, per cui vedremo se ci saranno le condizioni e le tempistiche necessarie». Sulle altre linee programmatiche, per ora la candidata presidente non si sbilancia («saranno illustrate successivamente»).

Gli altri nomi

Il 15 e 16 gennaio i Commercialisti voteranno anche per il rinnovo del Collegio dei revisori e del Comitato pari opportunità. Sono candidati per il Collegio dei revisori: Pasqualino Mondello, Giovanni Bignotti, Pietro Morandini, Elisabetta Casella, Diego Paredi. Per il Comitato pari opportunità: Raffaella Tonni, Claudia Sala, Giovanni De Pandis, Luisa Facchetti, Laura Venturi, Tania Stefanutto, Claudia Siracusa, Nicola Vivenzi, Paolo Salvi.