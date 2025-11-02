Olio del lago d’Iseo, annata disastrosa: i frantoi chiudono in anticipo

Veronica Massussi

Sul Sebino è stato raccolto il 20% rispetto allo scorso anno: cimice asiatica, mosca olearia e grandine fra le cause della grave situazione

Il frantoio La Masna di Monte Isola

«Un disastro» è l’esclamazione dei frantoiani. «Annata da dimenticare» quella delle aziende olivicole che riportano quantitativi di raccolta minimi, con percentuali che raggiungono un massimo del 20% rispetto allo scorso anno. I frantoi del lago d’Iseo, che hanno aperto all’inizio di ottobre, chiuderanno la settimana prossima, quando lo scorso anno, vista la produzione ottima, avevano molito fino a dicembre inoltrato. Ai minimi Quest’anno più fattori si sono sommati a determinare il disastro di