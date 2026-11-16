Nocivelli, commessa da 50 milioni per i lavori sul raccordo A4-Valtrompia

Nocivelli Abp, EsCo Company con sede a Castegnato e attiva nel settore nelle operazioni di partenariato pubblico privato per la realizzazione di strutture sanitarie e ospedaliere, si è aggiudicata da Salc, società di costruzioni attiva nel settore delle grandi opere infrastrutturali, civili e industriali, l’affidamento dei lavori impiantistici nell’ambito della commessa relativa alla realizzazione del raccordo autostradale A4-Valtrompia. Il valore complessivo della commessa è pari a circa 50 milioni di euro.
L’intervento
L’avvio dei lavori impiantistici e tecnologici di competenza di Nocivelli è previsto nel corso del 2026, con una durata stimata di circa quattro anni. L’intervento si inserisce nel progetto di realizzazione del raccordo autostradale A4-Valtrompia, nel tratto Concesio-Sarezzo, commissionato da Anas e attualmente in corso di realizzazione da parte di Salc.
«Questa nuova commessa rappresenta un risultato importante per Nocivelli e conferma la nostra capacità di mettere a disposizione competenze specialistiche nella realizzazione di opere infrastrutturali complesse. L’esperienza maturata negli anni nell’impiantistica tecnologica costituisce un elemento distintivo che ci consente di affrontare progetti di crescente rilevanza e di rafforzare la nostra presenza nel settore delle infrastrutture», ha commentato in una nota il ceo Nicola Turra.