Nel Tg Economia di Teletutto si parla di Intred e Confindustria

Si apre con Intred, l’azienda di telecomunicazioni bresciana che nei giorni scorsi ha annunciato l’acquisto di 28mila metri quadrati nell’area ex Ideal Standard, il Tg Economia di questa settimana. L’azienda, quotata in borsa sul mercato Euronext, realizzerà, se riceverà tutte le autorizzazioni necessarie, un data center su 6.000 metri quadrati e uffici su altri 4.000.

In questa puntata, sempre curata e condotta da Laura Bergami, si parlerà poi delle assemblee territoriali di Brescia e Bergamo di Confindustria che, dopo la positiva esperienza dell’Anno della cultura, hanno deciso di tornare a riunirsi insieme il 7 di novembre.

Leggi anche Il 7 novembre l’assemblea congiunta di Confindustria Brescia e Bergamo

Ancora: l’acciaio, di cui la provincia di Brescia è un grande produttore, sta ripartendo o i segnali sono positivi solo sulla carta? L’analisi in un servizio del telegiornale, che parlerà anche del plafond di 20 milioni messo a disposizione da BCC Agrobresciano per il terzo settore. Non può mancare, poi, l’approfondimento del professor Francesco Menoncin che ci spiegherà perché questa volta l’inversione dei tassi di interesse non è sinonimo di crisi.