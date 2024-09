Confindustria: Brescia rinnova il patto con Bergamo

Le due territoriali faranno un’assemblea a novembre. Gussalli Beretta: «Questi territori sono il cuore produttivo dell’Europa»

I presidenti Giovanna Ricuperati e Franco Gussalli Beretta © www.giornaledibrescia.it

L’alleanza tra Brescia e Bergamo – due tra le aree economiche più forti e dinamiche del Paese – prosegue anche dopo l’anno di Capitale Italiana della Cultura e fa un altro, importante, passo avanti. Per la seconda volta le territoriali di Confindustria Brescia e Bergamo terranno l’assemblea congiunta. Data e luogo sono ancora da definire (potrebbe essere il 7 novembre, per la location si guarda all’area del Sebino o del Garda). La decisione arriverà dal Consiglio di presidenza, in programma doma