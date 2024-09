Il 7 novembre l’assemblea congiunta di Confindustria Brescia e Bergamo

Si terrà il prossimo giovedì 7 novembre al Logistic Park dell’aeroporto di Milano Bergamo l’assemblea generale 2024 di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, organizzata in modo congiunto dalle due territoriali, come già avvenuto lo scorso anno in occasione dell’anno di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

«L’evento rappresenterà un'ulteriore tappa nel percorso di connessione intrapreso per consolidare la leadership industriale delle due province come "Piattaforma Manifatturiera d’Europa” dal sistema produttivo evoluto, internazionalizzato e altamente specializzato, che riconosce nell’innovazione e nella sostenibilità le principali traiettorie di crescita» viene spiegato dai vertici di Confindustria delle due città.

«Il momento delicato del manifatturiero richiede l’unione delle forze tra le nostre territoriali – commenta Giovanna Ricuperati, presidente di Confindustria Bergamo –; l'obiettivo è proseguire sull'idea di uno sguardo su un territorio più ampio, per rafforzare l'identità di quella che abbiamo definito "piattaforma manifatturiera d'Europa"».

«Brescia e Bergamo, insieme, rappresentano il cuore produttivo dell'Europa. La dimensione può fare la differenza – aggiunge Franco Gussalli Beretta, presidente di Confindustria Brescia –. Due territori che in termini economici hanno molte similitudini, ma che spesso, negli ambienti istituzionali, non trovano spazi di dialogo e soffrono di una sottorappresentazione».