Intred acquista un’area a Brescia per un nuovo Data Center

Intred, operatore di telecomunicazioni quotato da luglio 2018 sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha siglato un contratto preliminare per l’acquisto di un’area edificabile a Brescia, in una zona strategica per la riqualificazione di un importante comparto della città, oggetto di interventi di bonifica ambientale.

Il Data Center

L'area rappresenta un'opportunità di sviluppo per il tessuto urbano e ambientale cittadino, dice la nota. L'acquisto è funzionale alla realizzazione di un Data Center, progetto centrale del nuovo Piano Strategico 2024-2027, che sarà esaminato dal cda il prossimo 24 settembre.

L’area

L’area ha una superficie complessiva di oltre 28.000 metri quadri, unitamente ai relativi diritti edificatori pari a 6.000 metri quadri a destinazione produttiva «data center» e 4.000 metri quadri a destinazione «uffici produttivi-pertinenziali ovvero terziario-direzionali». La stipula del contratto definitivo risulta sospensivamente condizionata all’ottenimento da parte di Intred di tutte le autorizzazioni, approvazioni e certificazioni necessarie per la costruzione e la messa in funzione di un data center, ai sensi della regolamentazione applicabile.