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Mutuo per la casa, meglio il tasso fisso o variabile? Di’ la tua

Nel 2025 a Brescia e provincia l’erogazione dei mutui è cresciuta del 22,5% anche se la durata si è progressivamente allungata
Mutuo per la casa
Mutuo per la casa
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Accendere un mutuo per acquistare casa è, per molti – soprattutto giovani e coppie – una delle decisioni finanziarie più impegnative della vita. In questi anni, la durata dei mutui si è progressivamente allungata: l’orizzonte medio che prima era di 10 anni, oggi difficilmente scende sotto i venti ed in molti casi è di 30 anni.

Ma nel 2025 a Brescia e provincia l’erogazione dei mutui è cresciuta del 22,5%. E sono in molti a preferire questa soluzione rispetto all’affitto. In questo contesto c’è da tenere in considerazione un eterno dilemma. Meglio il tasso fisso o variabile? Chi opta per il fisso ha un approccio più prudente, chi invece sceglie il variabile ritiene che nel lungo periodo (stiamo parlando di orizzonti temporali di 20 anni) i tassi resteranno comunque mediamente più bassi.

Tu cosa ne pensi? Meglio il tasso fisso o variabile? Dì la tua.

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