Tra Musk e Altman una battaglia senza esclusione di colpi

La battaglia senza esclusione di colpi, che si protrae da anni tra Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, e Sam Altman, la mente visionaria di OpenAI, approda in via ufficiale nel tribunale della California settentrionale, in uno scontro destinato a condizionare gli sviluppi futuri dell’intelligenza artificiale.
La causa
Musk, patron di Tesla e SpaceX, ha avviato una causa da 134 miliardi di dollari sostenendo di essere stato raggirato quando Altman ha trasformato OpenAI da organizzazione no-profit in un colosso a scopo di lucro. Grazie al successo virale di ChatGpt, l’azienda ha ora una valutazione che si avvicina ai 1.000 miliardi, puntando alla quotazione in Borsa, probabilmente nel quarto trimestre 2026.
Il patron di Tesla ha sostenuto che OpenAI, Altman e il presidente della startup, Greg Brockman, siano venuti meno all’impegno originario: mantenere l’influente società dedicata all’IA come entità senza fini di lucro a tempo indeterminato. Da allora, OpenAI si è ristrutturata lo scorso ottobre su iniziativa di Altman allo scopo di poter gestire la sussidiaria a scopo di lucro, minando i piani del patron di Tesla e SpaceX.
Da amici a nemici
Musk e Altman erano un tempo amici intimi e facevano parte del gruppo di esperti di tecnologia che diede vita a OpenAI nel 2015, spinti dai timori condivisi sul potenziale potere dell’IA e dalla necessità di svilupparla in modi che potessero portare benefici effettivi all’umanità. Ora, invece, sono nemici pubblici e acerrimi rivali: nel 2023 Musk ha lanciato xAI in risposta a OpenAI, fondendola con SpaceX in un'operazione che valuta l'entità combinata in 1.250 miliardi, che si prepara a quotare con un'Ipo dei record.
In un documento distribuito ai suoi potenziali investitori a inizio anno, OpenAI ha descritto il contenzioso con Musk come «potenziale rischio» per le sue attività.