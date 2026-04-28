Tra Musk e Altman una battaglia senza esclusione di colpi

Il patron di Tesla ha sostenuto che OpenAI, Altman e il presidente della startup, Greg Brockman, siano venuti meno all’impegno originario: mantenere l’influente società dedicata all’IA come entità senza fini di lucro a tempo indeterminato. Da allora, OpenAI si è ristrutturata lo scorso ottobre su iniziativa di Altman allo scopo di poter gestire la sussidiaria a scopo di lucro, minando i piani del patron di Tesla e SpaceX.

Da amici a nemici

Musk e Altman erano un tempo amici intimi e facevano parte del gruppo di esperti di tecnologia che diede vita a OpenAI nel 2015, spinti dai timori condivisi sul potenziale potere dell’IA e dalla necessità di svilupparla in modi che potessero portare benefici effettivi all’umanità. Ora, invece, sono nemici pubblici e acerrimi rivali: nel 2023 Musk ha lanciato xAI in risposta a OpenAI, fondendola con SpaceX in un'operazione che valuta l'entità combinata in 1.250 miliardi, che si prepara a quotare con un'Ipo dei record.

In un documento distribuito ai suoi potenziali investitori a inizio anno, OpenAI ha descritto il contenzioso con Musk come «potenziale rischio» per le sue attività.