Economia

Mercosur, il Parlamento europeo stoppa l’accordo commerciale

Voto favorevole alla richiesta di inviare il testo alla Corte di giustizia dell'Unione europea: per la ratifica ci vorranno mesi. Il cancelliere tedesco Merz: «Decisione deplorevole, applicarlo in via provvisoria»
Il parlamento europeo a Strasburgo - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
Il parlamento europeo a Strasburgo - Foto Epa © www.giornaledibrescia.it
L'Eurocamera ha approvato con 334 voti a favore 324 contrari e 11 astenuti la richiesta di inviare il testo dell'accordo commerciale Ue-Mercosur alla Corte di giustizia dell'Unione europea per un parere legale. Ora l'Eurocamera, per l'attuazione definitiva dell'intesa, dovrà attendere l'esame della Corte, che potrebbe prendere mesi. Solo dopo l'Eurocamera potrà votare la ratifica finale dell'accordo.

L'Aula ha approvato la richiesta, presentata da un gruppo di eurodeputati provenienti dai gruppi della Sinistra Ue, dei Verdi e di parte dei Liberali di «domandare il parere della Corte di giustizia, a norma dell'articolo 218, paragrafo 11, Tfue, circa la compatibilità con i trattati dell'accordo previsto, della proposta che l'Ue concluda l'accordo di partenariato Ue-Mercosur e l'accordo interinale sugli scambi e della procedura seguita per ottenere tale conclusione».

Incarica inoltre la presidente di «prendere rapidamente le misure necessarie per ottenere il parere della Corte di giustizia e di trasmettere la presente risoluzione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione». Non è passata invece una richiesta analoga presentata dal gruppo dei Patrioti per l'Europa.

Il cancelliere tedesco

Dura la presa di posizione del cancelliere tedesco Friedrich Merz: «La decisione del Parlamento europeo sull'accordo Mercosur è deplorevole – ha scritto su X –. Essa non tiene conto della situazione geopolitica. Siamo convinti della legittimità dell'accordo. Basta con i ritardi. L'accordo deve essere applicato in via provvisoria». Un plauso alla decisione del Pe è invece arrivato dalla Francia, mentre in Italia ad esultare sono Lega e Movimento 5 Stelle.

Argomenti
MercosurParlamento europeo
