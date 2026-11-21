Dietro i grandi numeri della mobilità bresciana si nascondono storie, primati e curiosità che raccontano l’identità del territorio meglio di qualsiasi statistica. A partire dal paradosso della montagna: nei piccoli comuni delle valli si registrano i redditi medi più bassi della provincia (sotto i 22 mila euro), ma anche i garage più affollati. Dove il trasporto pubblico è diradato, l’auto è una necessità e non un lusso: guida la classifica Ceto, in Valle Camonica, con 842 vetture ogni mille abitanti. All’estremo opposto c’è l’isola felice di Monte Isola, ferma a 428 auto ogni mille residenti perché le vetture restano parcheggiate sulla terraferma. Sotto la media provinciale (691) si piazza anche Brescia città (654 auto ogni mille abitanti, pur ospitando una vettura su sei dell’intera provincia), frenata da metro e bus.
Attenzione però ai falsi miti statistici: se Orzinuovi (804) e San Zeno Naviglio (803) superano quota ottocento auto ogni mille residenti, il merito è delle grandi concessionarie e delle società di noleggio che immatricolano flotte sul territorio. In provincia circola una Fiat Panda ogni 17 auto, per un totale di oltre 52 mila esemplari. Ma al vertice della piramide il lusso corre veloce: si contano tra le 6.500 e le 7.000 supercar (quasi una ogni 1,3 contribuenti bresciani con redditi sopra i 120 mila euro), con le Lamborghini triplicate in cinque anni oltre quota 100 grazie ai Super-Suv come la Urus.
Sul fronte ecologico convive il nuovo che avanza con il passato che resiste. Da un lato circolano ancora oltre 46 mila «nonnine» Euro 0 immatricolate prima del 1993 – tra seconde auto di paese e pezzi da collezione – e i motori a benzina restano i più diffusi (42,7%, in crescita a 375 mila unità). Dall’altro nelle concessionarie è avvenuto lo storico sorpasso dell’elettrico sul diesel nelle nuove immatricolazioni, spinto dall’onda dei marchi cinesi come BYD, Omoda e MG.
Con listini sempre più impegnativi rispetto a uno stipendio medio di 25.871 euro, infine, il vero motore resta l’usato: oggi vale quasi quattro passaggi di proprietà su cinque. Mentre tutti parlano di transizione elettrica, i motori a benzina continuano però a guadagnare terreno. Tra il 2022 e il 2025 le auto alimentate solo a benzina in provincia sono aumentate di quasi 8.000 unità (+2,2%), superando quota 375.000 veicoli e confermandosi la prima alimentazione assoluta sulle strade bresciane (42,7%).