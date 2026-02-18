Giornale di Brescia
Made in Steel, Fiera Milano diventa socio di maggioranza col 70%

Barbara Fenotti
Siderweb mantiene il 30% e resta organizzatore della fiera internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio: ora focus sulla crescita internazionale
Francesco Conci, Francesca e Paolo Morandi
Un’alleanza strategica per rafforzare il posizionamento globale di Made in Steel, la fiera internazionale biennale dedicata alla filiera dell’acciaio, e accelerarne il percorso di crescita. Fiera Milano, azienda italiana leader settore fieristico e congressuale, è entrata con una quota del 70% nel capitale di Made in Steel srl, società finora interamente controllata da siderweb, che manterrà il restante 30% e continuerà a organizzare la manifestazione. L’operazione punta a sviluppare nuove sinergie industriali e a rafforzare la dimensione internazionale dell’evento, con un focus sulla crescita del network tra imprese, buyer e stakeholder della filiera.

«Grazie a questo accordo Made in Steel può crescere e pensare in grande» spiega l’amministratore delegato di Made in Steel Paolo Morandi, sottolineando come «siderweb resterà al fianco del nuovo socio come ideatore e anima della manifestazione». Per Fiera Milano l’ingresso rappresenta un tassello coerente con la strategia di sviluppo del portafoglio fieristico e con il rafforzamento del ruolo di piattaforma internazionale per le filiere industriali. «L’acquisizione si inserisce appieno nel nostro percorso di crescita – osserva l’amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano Francesco Conci –, e valorizza una manifestazione leader per qualità dei contenuti e capacità di generare relazioni».

Le origini

Nata nel 2005 a Brescia, Made in Steel si è progressivamente affermata come punto di riferimento per il business siderurgico e il confronto tra operatori, evolvendo da appuntamento nazionale a piattaforma internazionale capace di attrarre imprese e professionisti da numerosi mercati. La formula resta quella consolidata, «con da un lato il ricco programma di conference, in cui prenderanno forma i contenuti con le visioni, il confronto su presente e futuro rimarca Morandi –, e dall’altro una exhibition, vetrina d’incontro, di relazione e di business».

I numeri

I numeri dell’ultima edizione svoltasi nel maggio del 2025 a Fiera Milano Rho confermano il trend di sviluppo: 387 aziende presenti, in crescita del 21% rispetto al 2023, con una quota estera salita al 34%, una superficie espositiva aumentata da 15mila a 18mila metri quadrati e 20mila visitatori complessivi provenienti da 81 Paesi. Dati che evidenziano la capacità della manifestazione di attrarre investimenti e generare opportunità economiche per l’intero ecosistema industriale.

L’ingresso di Fiera Milano mira ora a consolidare questa traiettoria, ampliando la dimensione internazionale, rafforzando l’offerta di contenuti e servizi e favorendo l’integrazione tra filiere produttive e mercati. L’obiettivo è trasformare Made in Steel in una piattaforma sempre più strutturata e competitiva, capace di creare valore per le imprese, attrarre operatori esteri e sostenere lo sviluppo di nuove relazioni commerciali e progettuali nel medio periodo.

Argomenti
Made in SteelFiera di Milanoacciaiosiderurgia
