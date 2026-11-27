Una collaborazione più stretta tra imprese, università e centri di ricerca, ma anche un fronte comune nel confronto con l’Unione europea sulle politiche industriali. Lombardia e Catalogna rafforzano la propria alleanza economica con una dichiarazione congiunta firmata a Milano dall’assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, e dal ministro alle Imprese e al Lavoro della Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, in occasione del Forum Economico Catalogna.
L’intesa
L’intesa punta a sostenere la competitività dell’industria europea e a sviluppare nuove sinergie tra i due territori. Tra i temi al centro del confronto figurano il costo dell’energia, la concorrenza internazionale, la transizione ambientale e tecnologica, la sicurezza degli approvvigionamenti e la tutela dell’occupazione.
Un’attenzione particolare sarà riservata al settore chimico, già individuato come ambito prioritario nei precedenti incontri tra i rappresentanti dei due governi regionali. La collaborazione riguarderà anche la ricerca industriale, la formazione e lo sviluppo delle competenze, con l’obiettivo di rafforzare i collegamenti tra le filiere produttive lombarde e catalane.
Il percorso sarà sviluppato attraverso la condivisione di un documento tecnico che, fanno sapere da Regione Lombardia, definirà le iniziative operative e le modalità di collaborazione.