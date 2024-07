Lefay cresce ancora: al via a Gargnano i lavori per cinque ville extra lusso

Oltre 91.700 le presenze registrate nei due resort: ricavi a 41,2 milioni di euro. Il 56% dei manager è donna

3 ' di lettura

Una veduta dell'infinity pool del Lefay Resort & Spa Lago di Garda

«I nostri resort sono collocati in scenari di bellezza unica: vanno preservati e protetti», scrivono in apertura all’ultimo bilancio di sostenibilità Liliana e Domenico Alcide Leali. «Ecco perché la sostenibilità ispira continuamente la nostra crescita e ogni pratica che implementiamo», asserisce la coppia di imprenditori ai vertici del gruppo Lefay insieme al figlio Alcide Leali jr, che in azienda ricopre la carica di amministratore delegato. Ed è con queste parole che, a modo loro, i Leali con