Giornale di Brescia
Abbonati
Economia

Lavoro, Brescia resiste alla crisi: l’occupazione cresce dell’1,5%

Elio Montanari
Aumentano servizi, ristorazione e agricoltura. Tengono i settori chiave della manifattura
Un uomo al lavoro in azienda - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
Un uomo al lavoro in azienda - Foto New Reporter Favretto © www.giornaledibrescia.it
AA

Buoni segnali dall’analisi del mercato del lavoro bresciano nel confronto, proposto dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Brescia. Nel 3° trimestre 2025 le pratiche di avviamento al lavoro sono state 59.807, 895 in più rispetto allo stesso periodo del 2024 (58.912), con un incremento del +1.52%. Nel confronto tra i due trimestri si registra, nel contempo, un riduzione nell’ordine del -0,9% delle cessazioni (-515), 56.275 rispetto alle 56.790 dell’anno precedente, e un calo del -2.5% delle proroghe contrattuali: 30.770 nel 3° trimestre 2025 rispetto alle 31.576 dello stesso periodo 2024.

In questo quadro nel 3° trimestre 2025 si registra una riduzione delle trasformazioni dei contratti da forme flessibili a tempo indeterminato: 5.661 pratiche, -742 rispetto al 1° trimestre 2024, pari al -11,6%. Una riduzione rilevante che, tuttavia, è compensata, da un aumento, nella comparazione tra i due trimestri, degli avviamenti al lavoro definiti con contratti a tempo indeterminato (+808, +9,25%).

Le tipologie

Peraltro, osservando le principali tipologie contrattuali si registra un aumento per i contratti di lavoro intermittente (+401, +11%) e a tempo determinato (+174, +0,51%). In riduzione, invece, il numero degli avviamenti in apprendistato (-139, -5,8%) e in somministrazione (-213, -2,8%).

È positivo che la tipologia contrattuale che segna il maggior incremento è il lavoro a tempo indeterminato ma nel 3° trimestre 2025, oltre la metà degli avviamenti al lavoro avviene con contratti a tempo determinato (34.145, pari al 57,1%) a fronte di 9.547 pratiche con contratto indeterminato (15,9%), 7.428 in somministrazione (12,4%), 4.037 con contratti di lavoro intermittente (6,75%) e solo 2.236 con contratti di apprendistato (3,7%).

I settori

Nella analisi degli avviamenti al lavoro per settore di attività, tra il 3° trimestre 2025 e lo stesso periodo del 2024, si evidenziano saldi positivi degli avviamenti al lavoro nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+513 pratiche, pari al +7,6%), nelle attività di trasporto e magazzinaggio (+308, +14,3%), in quelle dell’istruzione (+299, +3,2%) e nella attività della sanità e assistenza sociale (+138, 4,5%).

Aumentano gli avviamenti al lavoro anche in agricoltura (+105 pratiche, +1,9%) e nelle costruzioni (+311, +6,1%) a fronte di una sostanziale stabilità dei valori, cosa tutt’altro che scontata, per le attività manifatturiere (-24 pratiche, pari al -0,2%). Riduzioni delle pratiche di avviamento si rilevano nelle attività del commercio (-364 pratiche, pari al -7,2%), nelle attività dei servizi alle imprese (-165, -4,8%) e nei servizi di informazione e comunicazione (-89, -20%) e nelle altre attività dei servizi alla persona (-80. -8%).

Giova, tuttavia, considerare che nel 3° trimestre 2025 ben il 61,6% delle pratiche di avviamento al lavoro viene definito per attività del «terziario» a fronte del 19,8% dell’industria in senso stretto, del 9,5% dell’agricoltura e del 9,1% delle costruzioni.

Gap di genere

Nel 3° trimestre 2025, rispetto al 3° trim 2024, si sposta ulteriormente a vantaggio dei maschi il rapporto di genere con un 55,1% di avviamenti per i maschi a fronte del 44,9% per le femmine. Il gap di genere sale a 10,2 punti a fronte dei 9,2 registrati nel 3° trimestre 2024.

Rimane sostanzialmente stabile la composizione degli avviamenti al lavoro per modalità con il tasso di avviamenti al lavoro a tempo parziale che arriva a sfiorare il 30%, dei casi, a fronte del 62,2% degli avviamenti a tempo pieno, ma, giova osservare, con un 7,8 % dei casi non definito nel contratto.

L’incremento degli avviamenti al lavoro, nel confronto tra il 3° trimestre 2025 e 2024, interessa gli avviamenti di lavoratori di cittadini italiani (+574, pari al +1,63%) ed extra comunitari (+391, pari al +2%) mentre si riduce il numero degli avviamenti per i cittadini comunitari (-70, -1,6%).

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
lavoroassunzionioccupazione
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario