Lavoro, Brescia resiste alla crisi: l’occupazione cresce dell’1,5%

Buoni segnali dall’analisi del mercato del lavoro bresciano nel confronto, proposto dall’Osservatorio del Mercato del Lavoro della Provincia di Brescia. Nel 3° trimestre 2025 le pratiche di avviamento al lavoro sono state 59.807, 895 in più rispetto allo stesso periodo del 2024 (58.912), con un incremento del +1.52%. Nel confronto tra i due trimestri si registra, nel contempo, un riduzione nell’ordine del -0,9% delle cessazioni (-515), 56.275 rispetto alle 56.790 dell’anno precedente, e un calo del -2.5% delle proroghe contrattuali: 30.770 nel 3° trimestre 2025 rispetto alle 31.576 dello stesso periodo 2024.

In questo quadro nel 3° trimestre 2025 si registra una riduzione delle trasformazioni dei contratti da forme flessibili a tempo indeterminato: 5.661 pratiche, -742 rispetto al 1° trimestre 2024, pari al -11,6%. Una riduzione rilevante che, tuttavia, è compensata, da un aumento, nella comparazione tra i due trimestri, degli avviamenti al lavoro definiti con contratti a tempo indeterminato (+808, +9,25%).

Le tipologie

Peraltro, osservando le principali tipologie contrattuali si registra un aumento per i contratti di lavoro intermittente (+401, +11%) e a tempo determinato (+174, +0,51%). In riduzione, invece, il numero degli avviamenti in apprendistato (-139, -5,8%) e in somministrazione (-213, -2,8%).

È positivo che la tipologia contrattuale che segna il maggior incremento è il lavoro a tempo indeterminato ma nel 3° trimestre 2025, oltre la metà degli avviamenti al lavoro avviene con contratti a tempo determinato (34.145, pari al 57,1%) a fronte di 9.547 pratiche con contratto indeterminato (15,9%), 7.428 in somministrazione (12,4%), 4.037 con contratti di lavoro intermittente (6,75%) e solo 2.236 con contratti di apprendistato (3,7%).

I settori

Nella analisi degli avviamenti al lavoro per settore di attività, tra il 3° trimestre 2025 e lo stesso periodo del 2024, si evidenziano saldi positivi degli avviamenti al lavoro nelle attività dei servizi di alloggio e ristorazione (+513 pratiche, pari al +7,6%), nelle attività di trasporto e magazzinaggio (+308, +14,3%), in quelle dell’istruzione (+299, +3,2%) e nella attività della sanità e assistenza sociale (+138, 4,5%).

Aumentano gli avviamenti al lavoro anche in agricoltura (+105 pratiche, +1,9%) e nelle costruzioni (+311, +6,1%) a fronte di una sostanziale stabilità dei valori, cosa tutt’altro che scontata, per le attività manifatturiere (-24 pratiche, pari al -0,2%). Riduzioni delle pratiche di avviamento si rilevano nelle attività del commercio (-364 pratiche, pari al -7,2%), nelle attività dei servizi alle imprese (-165, -4,8%) e nei servizi di informazione e comunicazione (-89, -20%) e nelle altre attività dei servizi alla persona (-80. -8%).

Giova, tuttavia, considerare che nel 3° trimestre 2025 ben il 61,6% delle pratiche di avviamento al lavoro viene definito per attività del «terziario» a fronte del 19,8% dell’industria in senso stretto, del 9,5% dell’agricoltura e del 9,1% delle costruzioni.

Gap di genere

Nel 3° trimestre 2025, rispetto al 3° trim 2024, si sposta ulteriormente a vantaggio dei maschi il rapporto di genere con un 55,1% di avviamenti per i maschi a fronte del 44,9% per le femmine. Il gap di genere sale a 10,2 punti a fronte dei 9,2 registrati nel 3° trimestre 2024.

Rimane sostanzialmente stabile la composizione degli avviamenti al lavoro per modalità con il tasso di avviamenti al lavoro a tempo parziale che arriva a sfiorare il 30%, dei casi, a fronte del 62,2% degli avviamenti a tempo pieno, ma, giova osservare, con un 7,8 % dei casi non definito nel contratto.

L’incremento degli avviamenti al lavoro, nel confronto tra il 3° trimestre 2025 e 2024, interessa gli avviamenti di lavoratori di cittadini italiani (+574, pari al +1,63%) ed extra comunitari (+391, pari al +2%) mentre si riduce il numero degli avviamenti per i cittadini comunitari (-70, -1,6%).