La rivoluzione ecologica parte da Brescia con Futura Expo

Quasi cento espositori tra imprese e istituzioni, oltre 100 convegni, oltre 400 speaker dall’Italia e dall’estero. E tre i giorni in cui Brescia sarà capitale della sostenibilità. È Futura Expo, l’appuntamento da domenica 2 a martedì 4 ottobre al BrixiaForum promosso dalla Camera di Commercio. Lo scopo della manifestazione - interamente gratuita - è condividere e apprendere pratiche green innovative e trasformare la propria visione nella corsa alla transizione ecologica.

Il palinsesto

Sarà articolato in 7 sale conferenze in cui si terranno gli eventi - che vanno dal divulgativo al formativo, fino a esperienze e laboratori per il pubblico. Tavoli tematici, interventi di esperti, incontri con le massime istituzioni. Ma anche la prova di un’auto con la guida autonoma e la «gamification» della robotica con le sfide fra team dotati di robot per risolvere quiz, passando per le esperienze immersive con oculus e visori 3D o quella del «clima in una stanza» dedicata al nostro pianeta.

A questo fitto cartellone si affianca la parte espositiva dove il pubblico potrà entrare in contatto con le aziende, gli imprenditori e gli enti del nostro territorio per creare un momento di condivisione nel racconto di una provincia diversa, migliore, sostenibile.

Partnership

Expo conta su diverse collaborazioni tra cui Smart Future Academy, il progetto rivolto alle scuole superiori con l’obiettivo di orientare gli studenti verso la professione grazie al contatto con figure di eccellenza dell’imprenditoria, della cultura e della scienza. A Futura potranno ascoltare la storia, i successi e i fallimenti di venti speaker d’eccezione.

I progetti

In occasione di Futura Expo proseguirà anche il «Patto per Brescia 2050», una promessa che il mondo produttivo bresciano fa al territorio per raggiungere insieme in un nuovo sviluppo sostenibile. In questa direzione va anche il progetto «Inalberiamoci» con cui Futura e gli enti partner regaleranno migliaia di nuovi alberi alla città. Per il «fuoriFutura» invece il centro di Brescia ospiterà Eco2Tower, la torre respira-emissioni e purifica atmosfera in corso Zanardelli.

