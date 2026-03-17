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Economia

La piattaforma Check di Ance Brescia adottata anche a Napoli

Nata dal «Patto di legalità» per automatizzare la gestione dei cantieri, garantisce trasparenza e sicurezza nella filiera edilizia
La piattaforma di cantiere Check sbarca a Napoli
La piattaforma di cantiere Check sbarca a Napoli
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La piattaforma digitale Check, nata dal «Patto di legalità» di Brescia per automatizzare la gestione dei cantieri, fa scuola e segna una nuova tappa nella sua crescita nazionale con l'ingresso della Cassa Edile di Napoli. Lo strumento, frutto della collaborazione tra Ance Brescia, sindacati (Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil) Eseb, ordini professionali provinciali, Comune di Brescia ed enti bilaterali, punta a digitalizzare gli adempimenti burocratici, garantendo trasparenza e sicurezza nella filiera edilizia.

Oltre all'espansione territoriale, Check sta implementando soluzioni di intelligenza artificiale per semplificare ulteriormente i processi e supportare imprese e lavoratori nel monitoraggio quotidiano.

I vertici della Cassa Edile di Brescia (Raffaele Collicelli e Fabio Mascia) e della Cassa Edile di Napoli (Rodolfo Girardi e Valerio Medici) hanno sottolineato come questa sinergia rappresenti un passo decisivo verso un modello organizzativo moderno, capace di tutelare il lavoro regolare e qualificare l'intero settore su scala nazionale.

Un’adesione che rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di diffusione di uno strumento condiviso a livello nazionale, orientato alla trasparenza, alla legalità e alla corretta gestione dei cantieri.

Il portale per la filiera edilizia

Check è un portale digitale riconosciuto dalle parti datoriali e sindacali del settore delle costruzioni, progettato per organizzare il cantiere e gestire in modo integrato gli adempimenti documentali, contribuendo a una filiera più controllata, sicura e responsabile. L’adesione di Cassa edile Napoli rafforza il valore del progetto e ne amplia l’operatività territoriale, confermando la validità di un modello fondato sulla collaborazione tra enti bilaterali.

«L’ingresso di Cassa edile Napoli in Check – dichiara Raffaele Collicelli, presidente della Cassa edile di Brescia – rappresenta un segnale importante di come la collaborazione tra territori possa tradursi in strumenti concreti a servizio di una legalità e una qualificazione diffusa del settore. Check nasce con l’obiettivo di fare sistema e questa nuova adesione va esattamente in questa direzione».

Sulla stessa linea il vicepresidente della Cape, Fabio Mascia, che sottolinea: «La piattaforma è in continua evoluzione, sia sul piano funzionale sia tecnologico. L’integrazione progressiva dell’intelligenza artificiale e l’ampliamento della rete di enti aderenti rafforzano Check come riferimento nazionale per una gestione del cantiere più efficiente, trasparente e condivisa».

Con l’ingresso di Cassa edile Napoli, Check conferma il proprio ruolo di piattaforma in costante sviluppo, aperta al contributo dei territori e orientata a costruire un sistema di cantiere sempre più integrato, digitale e fondato su regole condivise.

«Entrare in Check – afferma il presidente della Cassa edile Napoli, Rodolfo Girardi – significa aderire a un progetto che mette al centro legalità, responsabilità e innovazione. Crediamo che strumenti come questo siano fondamentali per accompagnare le imprese e garantire correttezza lungo tutta la filiera del cantiere».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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