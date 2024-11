La Gen AI per trasformare il business: se ne parla a Industrial Reboot

L’intelligenza artificiale, in particolare la Gen AI, sta rivoluzionando il settore manifatturiero con promettenti applicazioni nella progettazione di nuovi prodotti, nell’ottimizzazione degli acquisti, nella manutenzione predittiva, nella ricerca documentale e nell’assistenza clienti personalizzata.

Questa tecnologia all’avanguardia promette di migliorare l’efficienza della produzione fino al 20%, aprendo nuove opportunità per le aziende che vogliono rimanere competitive ma che ancora non sanno come sfruttarne al meglio le potenzialità.

Come, quindi, la Gen AI può trasformare un business per generare nuove opportunità e un vantaggio competitivo duraturo? Una risposta esaustiva a questa domanda verrà data mercoledì 20 novembre alle 18.30 nella Sala Libretti del Giornale di Brescia, media partner dell’evento, durante l’incontro «Gen AI: evoluzione e crescita per il manifatturiero», il primo dei tre appuntamenti a numero chiuso del ciclo «Industrial Reboot» destinato ai top manager e agli imprenditori che vogliono far evolvere le proprie organizzazioni.

L’iniziativa punta a illustrare i casi concreti e le storie di successo di realtà bresciane e internazionali che hanno già integrato l’intelligenza artificiale all’interno del proprio processo produttivo, traendone vantaggi tangibili in termini di efficienza e competitività. Al termine di ogni incontro seguirà un momento di convivialità e networking.

«Industrial Reboot» è organizzato in collaborazione con Gummy Industries ed è patrocinato da Huware, cloud consulting company da 20 anni in prima linea nella trasformazione digitale delle aziende che, grazie alla sua esperienza in ambito cloud, data, digital transformation e artificial intelligence, accompagna le imprese in un’evoluzione che mette persone e sostenibilità al centro, con il supporto di Google Cloud.

Nel corso del primo appuntamento di mercoledì 20 novembre (gli altri due incontri sono in programma nel 2025) interverranno Alvise Fontana, Ceo di un noto gruppo leader nella produzione di componentistica automotive e appliance, e Stefano Poliani, presidente di Digital Innovation Hub Lombardia. Andrea Servili, AD di Huware, modererà l’incontro.

Il focus della serata sarà la competitività in un mercato sempre più dominato dalle tecnologie emergenti, con particolare attenzione all’intelligenza artificiale generativa e sulla metodologia e best practice per ottimizzare i processi produttivi, migliorare l’efficienza operativa e adattarsi alle dinamiche di un mercato in rapida evoluzione. ​​​​​​