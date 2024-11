La diretta dell’Assemblea generale di Confindustria Brescia e Bergamo

«Persone, Innovazione, Connessioni. Il Dna della Piattaforma manifatturiera d’Europa»: è questo il titolo dell’Assemblea generale di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia, organizzata al Logistic Park dell’aeroporto di Orio al Serio.

L’appuntamento è promosso in modo congiunto dalle due territoriali, come già avvenuto lo scorso anno in occasione di Capitale Italiana della Cultura 2023, e rappresenta un’ulteriore tappa nel percorso di connessione intrapreso per consolidare la leadership industriale delle due province come «Piattaforma Manifatturiera d’Europa».

Le assise si sono aperte con la lettura di un messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Oggi celebrate un’iniziativa molto significativa per rafforzare quel percorso di sinergia e connessione avviato da tempo dalle due associazioni, tra le principali realtà produttive nazionali, per consolidare la leadership che già incarnate in termini industriali e manifatturieri – le parole della premier –. Più è forte la vostra sinergia, maggiore è il beneficio che il sistema produttivo italiano nel suo complesso può trarne.

Fare squadra, soprattutto in un tempo complesso come quello che stiamo vivendo, caratterizzato da profonde trasformazioni e instabilità crescente, è cruciale per far crescere la competitività delle nostre imprese e rafforzare la capacità di conquistare nuovi mercati».

Giovanna Ricuperati e Franco Gussalli Beretta, presidenti di Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia

E ha continuato: «I principali indicatori macroeconomici ci restituiscono la fotografia di un’Italia solida, in grado di affrontare le difficoltà meglio di altre Nazioni europee. Ogni trionfalismo sarebbe inutile, perché sappiamo bene quanto il rallentamento di alcune economie possa avere ripercussioni negative anche sulla nostra. Ma non sbagliamo ad esprimere la nostra soddisfazione per non essere più in fondo alle classifiche. L’Italia è tornata a correre, e il merito di questo successo non è del Governo ma delle imprese e dei loro lavoratori. Della loro resistenza, della loro intraprendenza, della loro capacità di innovare».

I numeri

Confindustria Bergamo e Confindustria Brescia sono realtà capaci, a livello aggregato, di riunire più di 2.500 imprese, con un numero complessivo di dipendenti pari a 150.000, espressione di due territori che rappresentano il cuore produttivo d’Italia e d’Europa.