Presentata in anteprima mondiale a settembre, alla Ignition community conference 2026, Ignition 2027 è la nuova versione della piattaforma software per l’automazione industriale distribuita in Italia da Efa Automazione, business unit del Gruppo Relatech.
La nuova uscita, prevista per il prossimo febbraio, introduce nuove funzionalità di intelligenza artificiale e importanti innovazioni nella gestione dei dati come nello sviluppo delle applicazioni, per aiutare le aziende a implementare e scalare i sistemi industriali in modo più rapido, flessibile ed efficiente. In questo scenario di evoluzione della piattaforma, Efa Automazione svolge un ruolo strategico sul mercato italiano, mettendo a disposizione delle aziende una soluzione che favorisce lo sviluppo di sistemi industriali più agili ed intelligenti, basati su interoperabilità, sicurezza e controllo dei dati.
Informazioni decisionali
Ignition 2027 combina infatti automazione dei processi di sviluppo e implementazione, gestione dei dati industriali, architetture multi sito e nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Ignition rappresenta il livello Ot, che insieme a quello It è parte integrante dell’ecosistema tecnologico su cui il gruppo Relatech fonda l’Industrial data platform, il processo di convergenza Ot-it che consente di valorizzare i dati trasformandoli in informazioni decisionali.
Tra le principali novità di Ignition 2027 spicca Ignition Catalyst, il nuovo ambito sicuro che porta le potenzialità dell’intelligenza artificiale dentro gli ambienti Ignition, offrendo alle aziende nuovi strumenti per accelerare i processi di sviluppo e automazione, mantenendo il controllo sui dati e sulle tecnologie adottate. Catalyst consente di collegare Ignition a modelli AI, sia cloud sia locali, e utilizzarli in ambito industriale. In tutto questo, le funzionalità dell’AI sono completamente opzionali e danno possibilità alle aziende di decidere autonomamente come e quando integrarle nei propri processi.
Potenzialità
Dentro Catalyst si inserisce il Catalyst Core Module, per collegare i modelli di AI selezionati dall’utente, al designer o all’ingresso di Ignition. Una funzionalità pensata per accelerare il lavoro degli ingegneri, che offre assistenza nella scrittura di script, espressioni e query Sql, nella configurazione delle applicazioni e nella diagnosi e risoluzione dei problemi, senza compromettere il controllo sui dati industriali. A completare le funzionalità dedicate all’Intelligenza artificiale è il Catalyst Agent Module, messo a punto per progettare e realizzare agenti autonomi personalizzati per specifici processi di Operational technology (Ot), senza richiedere competenze avanzate di machine learning o la realizzazione di infrastrutture dedicate.