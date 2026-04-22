Innovation Days: a Brescia la prima tappa del roadshow

Parte da Brescia, a rappresentare la Lombardia, il roadshow di Innovation Days 2026. Martedì 28 aprile, nella sede di Confindustria Brescia (dalle 10), avrà luogo l’evento che attraversa le regioni italiane per confrontarsi con l’imprenditoria locale. L’iniziativa, giunta all’ottava edizione e realizzata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Confindustria e il Giornale di Brescia media partner, si focalizza su innovazione, competitività e networking territoriale.

L’innovazione resta pilastro fondamentale per le aziende: secondo una ricerca del Centro Studi Confindustria - Csc Advisory, il raddoppio della capacità innovativa incrementerebbe del 29% l’export dei Paesi avanzati. Nell’incontro sarà offerta un’analisi puntuale delle principali realtà territoriali, evidenziandone punti di forza, criticità e prospettive di sviluppo, con particolare attenzione alle opportunità di crescita e di apertura verso i mercati internazionali.

Il panel

Ad aprire i lavori saranno Fabio Tamburini, direttore Il Sole 24 Ore (da remoto); Federico Silvestri, amministratore delegato Gruppo Il Sole 24 Ore; Paolo Streparava, presidente Confindustria Brescia e ceo dell’omonimo gruppo dell’automotive; Andrea Poli, assessore con delega alle Attività produttive del Comune di Brescia. A seguire diverse sessioni.

«Il market watch regionale» con Raffaele Zingone, condirettore generale Banca Ifis. Per il Focus Lombardia interverranno Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico Regione Lombardia e Giuseppe Pasini, presidente Confindustria Lombardia e Feralpi Group, in conversazione con Filomena Greco, giornalista de Il Sole 24 Ore. «Dalla gestione dell’emergenza alla costruzione del futuro: il valore della formazione nella sfida dell’innovazione e della competitività» è il tema trattato da Riccardo Di Stefano, delegato Confindustria per l’Education e l’Open Innovation. «Dai bulloni ai dati: l’innovazione che trasforma e rilancia il Made in Italy»: ne discuteranno Mario Bonomi, general manager Bonomi Group e vicepresidente Confindustria Brescia Innovazione e Sviluppo Digital; Nicola Di Giusto, chief of sales & marketing officer Vianova; Luigi Wilmo Franceschetti, presidente Saccheria F.lli Franceschetti; Miriam Gualini, ad Gualini Lamiere International; Riccardo Pavanato, partner & ceo Auxiell group.

Sono previste poi le interviste a Francesca Mazzolari, direttrice generale 4.Manager intorno a «Manager e tecnologia: una complementarità strategica per la competitività» e a Marco Zampieri, founder & ceo manager a Tempo su «Il temporary management come leva dell’innovazione».

Parteciperanno al Focus Finance, in dialogo con Carlo Festa, giornalista Il Sole 24 Ore, Alfonso Fanelli, responsabile Finanza strutturata di Banca Ifis; Gianluca Grasso, responsabile Relazioni Imprese Lombardia Cdp; Anna Guglielmi, managing partner Entangled Capital; Deborah Setola, partner Arkios Italy M&A. Il Focus Internazionalizzazione vedrà il contributo di Cristiana Bossini, vicepresidente e ad Rbm; Mauro Frantellizzi, direttore export Lactalis Italia; Barbara Ulcelli, presidente Img Macchine e presidente Piccola Industria Confindustria Brescia. Alle 13 circa, l’intervista ad Andrea Bricchi, ceo Brian and partners «Le Pmi e lo scenario internazionale».

La partecipazione è gratuita previa iscrizione online a questo link.