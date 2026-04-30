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Il sistema Brescia si confronta con sfide sempre più complesse

L’indice della capacità produttiva italiana ha riportato un calo del 20%, mentre quello bresciano del 14%
Lavoratore in un impianto industriale - © www.giornaledibrescia.it
Lavoratore in un impianto industriale - © www.giornaledibrescia.it

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