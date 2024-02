In via Triumplina lo sciopero di Cgil e Uil per dire basta alle morti sul lavoro

Gli automobilisti che percorrono via Triumplina rallentano per la curiosità alla vista delle bandiere rosse e azzurre e sentendo musica e appelli al megafono.

È l’ingresso del cantiere del parcheggio metro del Villaggio Prealpino la sede scelta per la rappresentazione plastica dello sciopero bresciano indetto da Cgil e Uil. Il mantra è lo stesso urlato da anni: basta alle morti sul lavoro.

La strage sul lavoro avvenuta a Firenze venerdì scorso ha riacceso i riflettori sul tema della sicurezza e ha aperto il vaso di Pandora nella rete di appalti e subappalti. E ora, nel giorno dello sciopero nazionale insieme alle categorie degli edili e dei metalmeccanici gli addetti di Fiom, Fillea, Uilm e Feneal i manifestanti si sono radunati in presidio dalle 9 alle 11, per poi replicare dalle 15 alle 17, nelle ultime due ore di ciascun turno di lavoro.

Una cinquantina i manifestanti al sit-in, ma nel pomeriggio il numero è destinato ad aumentare. E lì i sindacati hanno ribadito l’urgenza di tenere alta l’attenzione sui cantieri. È necessario perché dopo tutto quello che è successo, anche a Brescia, per noi è il momento di fermarsi e interrogarsi del fenomeno, attirare attenzione dell’opinione pubblica e ragionare anche sulla piattaforma messa in campo per più sicurezza – spiega Ibrahima Niane, segretario generale della Fillea Cgil di Brescia -. La mattina i lavoratori si alzano la mattina per andare a lavorare e tornare a casa sani e salvi».

Nel Bresciano, d’altronde, sono già tre le persone morte mentre stavano lavorando, alle quali si aggiungono le quattro vittime della tragedia di Firenze che risiedevano a Palazzolo sull’Oglio. Il 2023 era stato un anno nero con 38 vittime, il 2024 rischia di essere peggiore. Un tunnel di cui non si vede ancora l’uscita.