In Italia da 40 anni, Internet non è più (solo) questione di tecnologia

Una rivoluzione partita in sordina, che ha aumentato il passo in fretta fino a correre a velocità sostenuta dopo il Covid. Internet (in Italia) compie 40 anni : era il 30 aprile 1986 quando a Pisa il primo segnale partì verso il satellite.

Oggi quella rete non è più un esperimento per pochi ricercatori, ma un'infrastruttura «essenziale come il pane o l'acqua». A dirlo è Fabio Baronio, docente di Ingegneria delle Telecomunicazioni all’Università degli Studi di Brescia, fotografando un cambiamento che ha travolto anche il nostro territorio.