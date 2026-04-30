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In Italia da 40 anni, Internet non è più (solo) questione di tecnologia

«La rete è oggi essenziale come il pane o l’acqua», spiega il prof. Fabio Baronio dell’Università degli Studi di Brescia. Il comparto Ict in provincia conta su oltre 3mila imprese e quasi 10mila addetti
Giovanna Zenti

Giovanna Zenti

Giornalista

Internet è arrivata in Italia, a Pisa, il 30 aprile 1986
Internet è arrivata in Italia, a Pisa, il 30 aprile 1986

Una rivoluzione partita in sordina, che ha aumentato il passo in fretta fino a correre a velocità sostenuta dopo il Covid. Internet (in Italia) compie 40 anni: era il 30 aprile 1986 quando a Pisa il primo segnale partì verso il satellite.

Oggi quella rete non è più un esperimento per pochi ricercatori, ma un'infrastruttura «essenziale come il pane o l'acqua». A dirlo è Fabio Baronio, docente di Ingegneria delle Telecomunicazioni all’Università degli Studi di Brescia, fotografando un cambiamento che ha travolto anche il nostro territorio.

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