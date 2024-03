Nel Bresciano persi duemila negozi in 10 anni

In città negli ultimi due anni perse 110 imprese. Confcommercio: «Si cambi rotta sul modo di vendita»

4 ' di lettura

Canne di bambù dipinte velocemente sulle vetrine insieme alle scritte «Sfitto n°1», «Sfitto n°2», «Sfitto n°3» e così via fino al 137. Passeggiando in centro storico si è talmente abituati a vedere qualche serranda abbassata da non notarle nemmeno più. Il blitz artistico, realizzato a novembre con vernice lavabile da Freak of Nature, richiama però l’attenzione degli sguardi distratti sui luoghi urbani vuoti. O meglio sulle attività che, per un motivo o per l’altro (troppi costi, mancanza di rica