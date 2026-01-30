Giornale di Brescia
Scala d’autore nel cuore di Parigi: Valentino sceglie Officine Sandrini

Marco Tedoldi
Dopo Armani a New York un progetto di prestigio anche in Europa. L’opera, realizzata in marmo e plexiglass, conferma l’eccellenza dell’azienda bresciana
La scala ellissoidale realizzata a Parigi da Officine Sandrini
Un gesto architettonico sinuoso, avvolgente, scultoreo. Una scala ellissoidale che unisce tre piani in un solo movimento continuo, vestita di marmi multicolori e trasparenze contemporanee. È l’elemento cardine del nuovo flagship store Valentino in Avenue Montaigne, a Parigi: a realizzarla, Officine Sandrini, realtà bresciana d’eccellenza con sede in città e officina a Berzo Inferiore, nel cuore della Valcamonica.

La scala si integra alla perfezione nella boutique
Tecnica ed estetica

L’azienda, specializzata nella progettazione e costruzione di scale su misura ad alto contenuto tecnico ed estetico, è stata scelta per dare forma a un’opera che unisce artigianato e innovazione. «Il progetto per Valentino è tra i più sfidanti che abbiamo affrontato – racconta Vittorio Sandrini, founder e project manager –. La scala è realizzata con una doppia struttura a fascia e pedata alzata chiusa, ed è completamente rivestita in marmi multicolori. Ai lati, un plexiglass strutturale – soluzione più costosa e delicata del vetro – dona leggerezza e modernità all’insieme. È una scala pensata per essere vissuta, ma anche ammirata: un vero elemento d’arredo architettonico».

I lavori di realizzazione della scala - © www.giornaledibrescia.it
Lo store non è solo un omaggio alla storia di Valentino, ma anche un manifesto estetico contemporaneo: materiali pregiati, accostamenti cromatici ricercati, dettagli preziosi. Ottone, ceramiche, lampade in gesso, geometrie a scacchiera e superfici laccate dialogano con la scala, che si inserisce con naturalezza nel percorso emozionale del negozio, collegando i diversi spazi in modo fluido e coerente. L’atmosfera è calda, immersiva, ricca di rimandi alla sartorialità e al gusto italiano.

«Abbiamo realizzato il progetto rispettando non solo l’identità estetica, ma anche le complesse esigenze strutturali e funzionali – spiega Sandrini –. È un tipo di lavorazione che poche aziende sono in grado di affrontare, perché richiede artigianato d’altissimo livello, precisione ingegneristica e una forte capacità di problem solving».

L'ingresso dello store su Avenue Montaigne
Con i grandi marchi

Il know-how di Officine Sandrini è sempre più richiesto dai grandi marchi del lusso e della moda. Dopo Venezia, Miami e New York – dove l’azienda ha firmato nel 2025 la scala in metallo dorato per il nuovo ristorante Armani sulla Madison Avenue – Parigi si aggiunge alla mappa dei progetti internazionali di maggior prestigio, consolidando la reputazione di una realtà capace di portare la qualità bresciana nel mondo.

E all’orizzonte ci sono nuove sfide: una residenza a Monte Carlo, un castello sul lago Maggiore e un importante intervento a Londra. «Il nostro core business – ribadisce Sandrini – è la scala monumentale customizzata: un’opera unica dove ogni dettaglio è progettato su misura, come un abito d’alta moda. Per questo ci contattano brand di altissimo profilo alla ricerca di soluzioni che uniscano tecnica, arte e identità. E noi ci mettiamo testa, cuore e mani».

