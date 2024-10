Scala made in Brescia per il ristorante di Armani a New York

Una scala dorata «made in Brescia» impreziosisce il nuovissimo ristorante di Armani sulla Madison Avenue a New York. A realizzarla sono state le Officine Sandrini, con sede in città e fabbrica a Berzo Inferiore. L’azienda, che progetta e realizza scale per arredamento interno ed esterno, ricercando sempre soluzioni innovative che siano espressione della tradizione e del talento, è stata scelta dalla maison di «re Giorgio» per l’elevata qualità tecnica e stilistica.

«Non è la prima volta che siamo chiamati a lavorare per alcune delle più prestigiose case della moda - ricorda il founder & project manager Vittorio Sandrini -: l’anno scorso a Parigi abbiamo realizzato una scala elicoidale per Valentino. Quindi siamo volati a Miami per Dion Lee».

La scala dorata realizzata da Officine Sandrini - © www.giornaledibrescia.it

Dalla Valcamonica

Questa volta è stato il turno della Grande Mela: «Abbiamo costruito e installato una scala completamente in metallo che collega i piani del ristorante Armani. Tutto il materiale utilizzato, così come il personale coinvolto, è della Valcamonica: in quattro ci siamo trasferiti per qualche giorno tra i grattacieli di Manhattan». Il 17 ottobre sarà Giorgio Armani in persona a inaugurare l’edificio che ospita anche una boutique e unità residenziali. Per l’occasione è stato organizzato un party con tanti ospiti: per la scala bresciana ci sarà subito una «sfilata» molto speciale.